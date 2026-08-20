Herečtí manželé Zlata Adamovská a Petr Štěpánek jsou známí svou láskou k cestování a ani letošní léto nebylo výjimkou. Užili si moře v Itálii, tím ale jejich cestovatelské plány rozhodně nekončí. Na další, tentokrát větší cestu se stále chystají, její cíl ale zatím tají. „Ještě to není úplně jisté, jestli se to zadaří, takže bych to nerada prozrazovala. Určitě ale vyrazíme. Dozvíte se, až se vrátíme,“ naznačuje Zlata Adamovská s tím, že na konkrétní destinaci si fanoušci zatím musí počkat.
Zlata Adamovská nechápe věčné remcaly. „Jeďte do světa a teprve pak si uvědomíte, jak se tady máme“
Zlata Adamovská patří k lidem, kteří si rádi připomínají, jak dobře se v Česku máme. Herečka proto jen těžko snáší věčné stěžování a remcání nad věcmi, které jsou jinde naprostým luxusem. Podle ní by některým Čechům prospělo vyrazit do světa a na vlastní oči vidět, jak se žije v zemích, kde lidé nemají ani vodu.
Na cestování přitom oba vzpomínají rádi bez ohledu na to, kam se vydali. Podle nich totiž není nejdůležitější samotné místo, ale lidé, se kterými ho člověk poznává. S přáteli proto vyrážejí na cesty společně a postupně objevují další kouty světa. „Doháníme to, co jsme za totáče nemohli, co nám komunisti znemožnili,“ vysvětlují. A dobrodružství podle nich nemusí člověk hledat ani za hranicemi. S přáteli objevují také krásná místa v Česku, některá dokonce natolik nedotčená, že si jejich polohu nechávají pro sebe. Prozradí jen, že jedno z nich leží nedaleko Šumavy.
Z cest si přitom domů nevozí jen fotografie. Ačkoli dnes mají většinu snímků uloženou v telefonu, pro ně jsou nejcennější vzpomínky, které zůstávají v hlavě. Adamovská přiznává, že spoustu fotografií ze svých cest vůbec nemá. „Já je mám v hlavě,“ říká. Když nemůže usnout, dokáže se podle svých slov vrátit k příjemným zážitkům a pustit si v duchu vlastní „film“. Stejně tak si ale vybavuje i místa, kde se lidem nežije dobře. Právě díky tomu si člověk podle ní dokáže mnohem víc uvědomit, jak dobře se má doma.
Cestování tak pro slavný herecký pár není jen odpočinkem, ale také způsobem, jak si rozšířit obzory a získat odstup od každodenních starostí. A právě proto mají jasný vzkaz pro věčné nespokojence. „Já odmítám remcaly. Každému říkám: Jeď do světa. A teprve tam si uvědomí, jak tady žijeme,“ říká Adamovská otevřeně. Pokud někomu něco v životě vadí, měl by se podle ní místo stěžování pokusit něco změnit.
Při pohledu na svět si totiž člověk snadno uvědomí, že mnoho věcí, které v Česku považujeme za samozřejmost, samozřejmých vůbec není. „Luxus, který tady máme je něco, co si 98 procent planety nemůže vůbec dovolit. Nemají ani pěknou vodu a my tady s ní splachujeme záchod,“ připomíná herečka. Právě cestování tak manželům nedává jen zážitky a vzpomínky, ale také pokoru a vděčnost za život, který mají. A jak se zdá, s objevováním světa rozhodně ještě nekončí.
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