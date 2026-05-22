Pořad moderátora Honzy Dědka patří mezi úspěšné talkshow, které každý týden sledují stovky tisíc diváků. Přesto se televize Prima rozhodla, že už v jejich vysílání nemá místo. Podle zákulisních informací za zrušením pořadu stojí nová programová ředitelka.
Zklamaný Honza Dědek. Jeho úspěšná show v televizi Prima končí
Oblíbená talkshow 7 pádů Honzy Dědka po letech končí na obrazovkách televize Prima. Přestože pořad pravidelně sledovaly stovky tisíc diváků, vedení televize se rozhodlo pro zásadní změny ve vysílání. Moderátor nejprve kolem budoucnosti pořadu mlžil, nakonec ale potvrdil, že se s Primou na pokračování spolupráce nedohodli.
Webový magazín eXtra.cz přinesl svědectví o tom, že Alex Růžek, která nastoupila na místo programové ředitelky televize Prima, se pustila do pořádné čistky jejich vysílacího schématu. Za oběť mimo jiné padl právě pořad 7 pádů Honzy Dědka. Když se redakce snažila získat moderátorovo vyjádření, obratně kličkoval. „Příští týden vysíláme, další týden vysíláme, další neděli natáčíme,“ reagoval na dotaz. „To znamená tedy, že točíme dál. Teď se tady připravuji na nedělní vysílání a pak budeme točit v úterý. Zahájili jsme předprodej na další sezonu,“ dodal diplomaticky.
Pak se ale přece jen rozhodl udělat ve všem jasno a na svých profilech na sociálních sítích vydal jasné vyjádření, které potvrzuje, že na Primě pořad končí. „V posledních dnech se množí dohady o naší budoucnosti, rádi bychom proto uvedli věci na pravou míru. S TV Prima jsme se nedomluvili na pokračování naší spolupráce,“ napsal Dědek.
V následujících řádcích vysvětlil, co se stalo. „Prima pro nás nemá místo v podzimním programu na hlavní stanici, my své místo zase bohužel nevidíme na nabídnuté stanici Prima Cool,“ vysvětlil moderátor, co ho vedlo k rozhodnutí nepřijmout nabízenou alternativu. Zároveň ujistil své fanoušky, že o oblíbený pořad nepřijdou. „Již brzy přineseme více informací,“ přislíbil.