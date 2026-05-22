Přeskočit na obsah
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Zklamaný Honza Dědek. Jeho úspěšná show v televizi Prima končí

Honza Dědek
Honza DědekFoto: GWUZD PAVEL
Honza Dědek
Honza DědekFoto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Oblíbená talkshow 7 pádů Honzy Dědka po letech končí na obrazovkách televize Prima. Přestože pořad pravidelně sledovaly stovky tisíc diváků, vedení televize se rozhodlo pro zásadní změny ve vysílání. Moderátor nejprve kolem budoucnosti pořadu mlžil, nakonec ale potvrdil, že se s Primou na pokračování spolupráce nedohodli.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Pořad moderátora Honzy Dědka patří mezi úspěšné talkshow, které každý týden sledují stovky tisíc diváků. Přesto se televize Prima rozhodla, že už v jejich vysílání nemá místo. Podle zákulisních informací za zrušením pořadu stojí nová programová ředitelka. 

Související

Webový magazín eXtra.cz přinesl svědectví o tom, že Alex Růžek, která nastoupila na místo programové ředitelky televize Prima, se pustila do pořádné čistky jejich vysílacího schématu. Za oběť mimo jiné padl právě pořad 7 pádů Honzy Dědka. Když se redakce snažila získat moderátorovo vyjádření, obratně kličkoval. „Příští týden vysíláme, další týden vysíláme, další neděli natáčíme,“ reagoval na dotaz. „To znamená tedy, že točíme dál. Teď se tady připravuji na nedělní vysílání a pak budeme točit v úterý. Zahájili jsme předprodej na další sezonu,“ dodal diplomaticky.

Reklama

Pak se ale přece jen rozhodl udělat ve všem jasno a na svých profilech na sociálních sítích vydal jasné vyjádření, které potvrzuje, že na Primě pořad končí. V posledních dnech se množí dohady o naší budoucnosti, rádi bychom proto uvedli věci na pravou míru. S TV Prima jsme se nedomluvili na pokračování naší spolupráce, napsal Dědek. 

Související

V následujících řádcích vysvětlil, co se stalo. Prima pro nás nemá místo v podzimním programu na hlavní stanici, my své místo zase bohužel nevidíme na nabídnuté stanici Prima Cool, vysvětlil moderátor, co ho vedlo k rozhodnutí nepřijmout nabízenou alternativu. Zároveň ujistil své fanoušky, že o oblíbený pořad nepřijdou. Již brzy přineseme více informací, přislíbil. 

VIDEO: Spotlight moment: Byla to jízda, omlouvala jen smrt. Basiková popsala tvrdé prostředí showbyznysu

Spotlight moment: Byla to jízda, omlouvala jen smrt. Basiková popsala tvrdé prostředí showbyznysu | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: eXtra.cz, Instagram Honzy Dědka

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama