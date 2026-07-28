Když před několika měsíci oznámili herec Daniel Krejčík a ředitel olomoucké základní školy Jiří Vymětal konec svého manželství, pro mnohé to byl šok. Později se ukázalo, že Vymětal ještě před svatbou zplodil syna, o kterém Krejčík údajně neměl ani tušení. A to měla být pro herce, toužícího po vlastní rodině, poslední kapka. Jejich cesty se tak rozešly a Vymětal nyní zaujal svou poutní cestou, na které potkal nového muže.
Život po Krejčíkovi? Vymětal na pouti potkal muže, který mu zamotal hlavu
Rozpad manželství s hercem Danielem Krejčíkem nechal na Jiřím Vymětalovi hlubokou stopu. Ředitel školy se proto vydal na slavnou pouť do Santiaga de Compostela, kde chtěl najít hlavně klid. Místo toho ale hned v prvních dnech zažil setkání, které označil za osudové.
Hercův bývalý partner sám sebe popisuje jako spontánního člověka, což dokázal tím, že si bez rozmyslu koupil letenku do Španělska, kde se rozhodl už poněkolikáté vykonat pouť do Santiaga do Compostela. Na svém profilu na Instagramu se rozhodl sdílet své zážitky, dobře si ale uvědomuje, že se vztah se známým hercem proslavil, a tak se rozhodl být opatrný. „Mou upřímnost a otevřenost musím tedy teď krotit a umělecky balancovat s informacemi,“ přiznal Vymětal. Přesto však prozradil ze svého současného života víc než dost.
V plánu má trasu dlouhou 800 kilometrů, už na začátku ale ví, že ji nestihne, musí se totiž vrátit do Čech právě kvůli svému synovi, který přišel na svět minulý rok v prosinci. „Vzhledem k tomu, že příští pátek hlídám našeho malého, stihnu možná ujít tak čtvrtinu,“ píše oblíbený učitel, kterého ale hned na samém začátku pouti čekalo velmi zajímavé setkání.
„K mému stolu si přisedl nějaký kluk a začal se se mnou bavit. Říkám mu, proč tady jsem, co mě asi čeká a že na pouti nikoho nepotkáváme náhodou, každý nám něco důležitého sděluje, potvrzuje, zrcadlí a připomíná. Ani jsme se nepředstavili. Jak se jmenuješ? Daniel? Fakt? Wow, ok!“ píše tajemně Vymětal, který naznačil, že příští pouť by chtěl jít už po boku nového partnera.