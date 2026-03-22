Chuck Norris (†86) se do paměti diváků zapsal především jako nekompromisní akční hrdina a legenda bojových umění. Jeho osobní život byl ale mnohem pestřejší – a překvapivě měl i nepřímé vazby na Česko.
Poprvé se oženil už v osmnácti letech. V roce 1958 si vzal svou středoškolskou lásku Dianne Holechek (†84), která byla o rok mladší. Její jméno napovídá, že měla slovanské, konkrétně české kořeny, i když sama přišla na svět v Los Angeles. Dětství strávila v kalifornském Torrance a s Norrisem měla dva syny – Mikea, který šel v otcových stopách, a Erica, jenž se stal kaskadérem. Dianne se v průběhu života věnovala různým profesím, provozovala například restauraci na Newport Beach a později se objevila i v menších hereckých rolích.