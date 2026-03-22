Přeskočit na obsah
22. 3. Leona
Ikona počasí
-- °C
Život Chucka Norrise skrýval tajemství. Tajná dcera, české kořeny i příběh, který fanoušci neznali

Chuck Norris a jeho první manželka Dianne HolechekFoto: Profimedia
Chuck Norris a jeho první manželka Dianne HolechekFoto: Profimedia
Jana Harmáčková

Chuck Norris proslul jako neohrožený akční hrdina, jeho soukromý život ale skrýval i překvapivé zvraty. Po boku měl ženu s českými kořeny, roky netušil o nemanželské dceři a teprve později se jeho rodina nečekaně rozrostla. O to silněji dnes vyznívají slova, jimiž se s ním jeho nejbližší loučili.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Chuck Norris (†86) se do paměti diváků zapsal především jako nekompromisní akční hrdina a legenda bojových umění. Jeho osobní život byl ale mnohem pestřejší – a překvapivě měl i nepřímé vazby na Česko.

Poprvé se oženil už v osmnácti letech. V roce 1958 si vzal svou středoškolskou lásku Dianne Holechek (†84), která byla o rok mladší. Její jméno napovídá, že měla slovanské, konkrétně české kořeny, i když sama přišla na svět v Los Angeles. Dětství strávila v kalifornském Torrance a s Norrisem měla dva syny – Mikea, který šel v otcových stopách, a Erica, jenž se stal kaskadérem. Dianne se v průběhu života věnovala různým profesím, provozovala například restauraci na Newport Beach a později se objevila i v menších hereckých rolích.

Zemřela Dianne Holechek, první manželka Chucka Norrise. Rodina promluvila o jejím odchodu

Celebrity

Jejich manželství ale zdaleka nebylo idylické. Norris byl své ženě nevěrný a z jednoho mimomanželského vztahu se narodila dcera Dina. K tomu došlo jen čtyři roky po svatbě. O jejím existenci však herec dlouhá léta neměl tušení – jeho matka mu tuto skutečnost zatajila a ani Dina dlouho nevěděla, kdo je jejím otcem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Uměl dělit nulou a rozbrečel i cibuli. Diváky zaujal spíš karatistickými kopy než hereckým uměním

Když se pravda konečně dostala na povrch, byl už Norris dávno rozvedený. S Dianne se rozešli v roce 1998 a ve stejném roce se herec oženil podruhé. Jeho druhou manželkou se stala Gena O’Kellyová, se kterou zůstal až do konce života. Jejich vztah byl podle okolí velmi pevný a naplněný láskou. V roce 2001 se jim narodila dvojčata Dakota a Danilee.

Osud však měl ještě jedno překvapení. V roce 2004 kontaktovala Norrise jeho nejstarší dcera Dina dopisem. Psala v něm, že nechce narušit jeho rodinu, ale on na setkání trval. Když se poprvé potkali, bylo podle jejich slov okamžitě jasné, že jsou si blízcí – žádné testy nebyly potřeba. Od té doby spolu udržovali pravidelný kontakt a Dina se stala součástí jeho rodiny.

Norris si své soukromí pečlivě střežil, o rodině proto veřejně mluvil jen zřídka. Po jeho smrti ale jeho blízcí vydali silné prohlášení, které ukazuje, jaký byl mimo svět reflektorů. „Pro svět byl mistr bojových umění, herec a symbol síly. Pro nás byl oddaný manžel, milující otec a dědeček, neuvěřitelný bratr, srdce naší rodiny. Svůj život žil s vírou, se smyslem a s neutuchající věrností k lidem, které miloval. Díky své práci, disciplíně a laskavostí inspiroval miliony lidí po celém světě a zanechal velkou stopu v mnoha životech,“ uvedla rodina ve vyjádření na sociálních sítích.

VIDEO: Chuck Norris si zahrál v reklamě Toyoty. Jeho podpis na kapotě udělal vůz nepřemožitelným

V Americe je hitem reklama na Toyotu Tacoma. Stačí, aby se na ni podepsal Chuck Norris, a rázem se promění ve stroj netušených možností. | Video: Eva Srpová

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

