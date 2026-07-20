Zpěvačka Martina Pártlová je dnes šťastnou maminkou pětileté dcery Stelly, která je pro ni podle jejích slov tím nejdůležitějším člověkem. Jejím otcem je o víc než dekádu mladší hudebník Josef Vařeka, kterého Pártlová označuje za lásku svého života. Přesto však na rovinu říká, že kdyby si musela vybrat, dokázala by žít i bez něj. „Bez Stelly ale ne,“ dodává rozhodně.
„Život bez Pepy si představit dokážu, bez dcery ale ne,“ říká Martina Pártlová
Martina Pártlová přiznává ale, že kdyby se její vztah rozpadl, zvládla by to. Bez své dcery si však život představit nedokáže. Zpěvačka navíc otevřeně promluvila o době, kdy po dítěti sice toužila, ale kvůli financím a chybějícímu partnerovi si ho jednoduše nemohla dovolit.
Martina je prý rodinný typ a vždycky toužila po tom mít děti. Přesto se jí tento sen splnil až ve dvaačtyřiceti letech. Zpětně však ničeho nelituje. Když se totiž ohlédne, vidí jasné důvody pro to, proč se maminkou stala až ve zralém věku. „Vždycky jsem chtěla tři děti. Bohužel k tomu nebyl partner. A když byl, tak jsem ráda, že to nevyšlo, protože to by byl průser,“ rozpovídala se se smíchem v pořadu Face to face.
„Strašně to lidi řešili, že už jsem stará, ale já jsem bydlela v podnájmu, byla jsem bez partnera a přijít do toho dítě, tak by to bylo strašný. Já bych na to neměla peníze,“ přiznala bez okolků zpěvačka, že byly doby, kdy měla opravdu hodně hluboko do kapsy. „Já jsem v té době opravdu vydělala na nájem, trošku na jídlo. A není to tak dávno, bylo mi tak 34, když už ten čas na to dítě byl, ale nebyl ten partner a ty finanční prostředky. A já jsem v tomhle velmi zodpovědná,“ prozradila.
I když se jí už nepodaří rozšířit rodinu a Stelle pořídit sourozence, občas se zasní, jak by to vypadalo, kdyby po domě dětí běhalo víc. „Bylo by super, kdybych měla šest dětí, ale musela bych na to mít zázemí. Nesměli bychom žít ve 2kk, ve kterým jsem byla, a nesměla bych je krmit jen rýží. Nesnesla bych, kdybych jim nemohla dát to, co potřebují. A proto je strašně důležitá pomoc všem samoživitelům a samoživitelkám. Mají strašně těžkej život, krásnej, protože děti jsou nejvíc, ale hrozně těžkej,“ myslí si Pártlová, která se sama charitě aktivně věnuje.