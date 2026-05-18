Život bere plnými doušky. Markéta Konvičková po vážné diagnóze mluví o snech, které si ještě chce splnit
Markéta Konvičková oslavila 32. narozeniny v kruhu nejbližších a fanouškům se svěřila s velkými sny. Přestože bojuje se vzácným onkologickým onemocněním, mluví o životě s vděčností, humorem i nadějí. Mezi její přání patří safari, StarDance, kniha i svatba s dlouholetým partnerem.
Své narozeniny oslavila v kruhu nejbližších v jednom z třineckých podniků. Nechyběl její partner René Kuboš, dcera Amálka, rodiče ani další členové rodiny a přátelé. Právě jejich podpora je pro zpěvačku jednou z věcí, o kterých mluví s velkou vděčností.
„Strašně ráda bych všechno za poslední rok vykřičela do světa, ale zatím se na to necítím. Takže chci jenom říct, že jsem šťastná, že můžu žít naplno, vyjít sopku na Havaji nebo plavat se žraloky na Maledivách. Po boku milujících lidí a za podpory přátel a rodiny,“ napsala Markéta k fotografiím z oslavy.
Z jejích slov je patrné, že za sebou má rok, který byl mimořádný nejen kvůli zdravotním zkouškám, ale také kvůli zážitkům, na které se nezapomíná. Markéta se netají tím, že má před sebou ještě několik velkých přání. Některá jsou dobrodružná, jiná profesní a jedno velmi osobní.
„Ještě chci na Safari a tančit ve StarDance, vydat tu knihu a možná se po 12 letech konečně vdát. Jo a zdraví by se taky šiklo! Takže ahoj 32! Vítám tě s otevřenou náručí,“ svěřila se zpěvačka a dojala tím své fanoušky.
Právě zmínka o svatbě nezůstala bez pozornosti. Markéta s partnerem Reném tvoří pár už řadu let a společně vychovávají dceru Amálku. Přestože spolu fungují jako rodina, zpěvačka už dříve přiznala, že by si svatební den jednou ráda prožila.
„To musí být krásná emoce, a i když my to tak máme, že do konce života, tak chtěla bych to zažít. To je tak jediné, co bych chtěla zažít, než odejdu z tohoto světa,“ řekla v minulosti pro slovenský server Topky.sk.
Markéta Konvičková tak do dalšího roku vstupuje s otevřeností, pokorou a přáním, které je vlastně ze všech nejdůležitější. Vedle cest, tance, knihy i možné svatby si přeje hlavně zdraví. A její narozeninový vzkaz ukázal, že i přes těžkou životní zkoušku dokáže mluvit o budoucnosti s nadějí.