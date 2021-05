"Žil jsem s touto hanbou v tichosti 14 let." Porter poprvé prozradil svou diagnózu

Billy Porter, který si zahrál v seriálu Pose, poprvé pro magazín Hollywood Reporter přiznal, že rok 2007 byl tím nejhorší obdobím v jeho životě. V jednom roce totiž zažil několik ran kvůli svému zdraví. V únoru 2007 mu byla diagnostikována cukrovka 2. typu, v březnu stejného roku podepsal svůj bankrot a o pár měsíců později se zase dozvěděl, že je HIV pozitivní. Informaci pak ale tajil dlouhých 14 let. Neprozradil to tehdy ni své matce, teprve až nyní, když se měl jít nechat naočkovat proti covidu-19.

"Byla to náhoda - našel jsem si pupínek na zadku, který se postupně zvětšoval a začal bolet," vzpomínal jednapadesátiletý herec na rok 2007. Tehdy zašel se svým problémem do nemocnice, kam se chodil testovat na HIV každých 6 měsíců. Udělal to i tehdy, ovšem tentokrát s pozitivním výsledkem.

"Žil jsem s touto hanbou v tichosti 14 let," přiznal herec, který v roce 2013 získal cenu Tony za roli v Kinky Boots a o sedm let později pak cenu Emmy za film Pose. Své matce zprávu o svém zdravotním problému prozradil teprve až nedávno, v době, kdy se chystal na očkování.

Porter pravdu o výsledku z HIV testování tehdy řekl jen několika lidem, dokonce to tajil celou dobu i před svou matkou. "Snažil jsem se žít svůj život a mít kariéru, nevím, zda bych to mohl mít, pokud by to věděli špatní lidé," podotkl v rozhovoru pro Hollywood Reporter herec, který je od roku 2017 ženatý s Adamem Smithem. Podle Portera to mohla být další věc, která by ho ještě víc diskriminovala v už tak diskriminované profesi.

Zprávu o tom, že je HIV pozitivní, zveřejnil i kvůli tomu, aby naboural dosavadní stereotyp v jeho okolí a homosexuální komunitě. "Teď chodím k lékaři - jako černoch, 51letý muž, navštěvuji lékaře každé tři měsíce. To se v mé komunitě neděje. Nevěříme lékařům," upozorňuje Porter s tím, že díky tomu ví, co se v jeho těle děje.

V nedávném rozhovoru přemítal, že nikdy neměl ten luxus, aby mohl přemýšlet sám o sobě. "Covid vytvořil bezpečný prostor pro mě, abych se zastavil a reflektoval a řešil traumata ve svém životě."

Porter přiznal, že začal ve 25 letech docházet na terapii, aby "odloupl všechny slupky". V pěti letech byl totiž poslán k psychologovi, od sedmi do dvanácti let byl pohlavně zneužíván nevlastním otcem a v 16 letech udělal svůj coming out uprostřed AIDS krize. "Pravda léčí," dodal.