Včera proběhlo v soudní budově Na Míčankách, kde sídlí i Obvodní soud pro Prahu 6, stání, ve kterém soudce zamítl žalobu Jaromíra Soukupa na jeho bývalou partnerku Agátu Hanychovou. Tu žaloval kvůli údajné pomluvě, protože Hanychová ve svém podcastu, který měla s Ornellou Koktovou, pronesla, že se bojí o svůj život. Bylo to krátce poté, co se Soukup popral s jejím manželem Miroslavem Dopitou na jejím pozemku v Suchdole po předávce společné dcery Rozárky. A jak se zdá, Soukupovo ego neuneslo nejen porážku v bitce, ale ani porážku u soudu.
Zhrzený Jaromír Soukup po debaklu u soudu: Na Agátu Hanychovou dál útočí
Zdá se, že další soudní porážku nese Jaromír Soukup jen velmi těžce. Poté co soud smetl jeho žalobu na Agátu Hanychovou ze stolu, přišla místo smířlivé reakce další vlna jedovatých vzkazů a posměšných komentářů. Zatímco Hanychová mluvila o úlevě a snaze spory konečně uklidnit, její bývalý partner dal jasně najevo, že prohru stále nedokáže skousnout.
Zatímco Hanychová po soudu, kde okamžitě nabídla právníkovi protistrany smír i v dalších probíhajících sporech, se na sociálních sítích nijak očividně z výhry neradovala a přiznala jen velkou úlevu, že má jednu starost z krku, Soukup si neodpustil rýpavé a posměšné komentáře. A to i přesto, že ho soud na základě nahrávky rvačky i výpovědi svědků označil za agresora a viníka konfliktu. „Kterak Aguška Dopita Hanychová slavně zvítězila u soudu,“ napsal k fotce soudní budovy ve svých Stories na Instagramu. Ani to mu ale nestačilo a později se rozohnil ještě víc.
„Aguška Dopita Hanychová před časem zveřejnila ve svém podivném podcastu… tvrzení, že jsem se pokusil ji zabít, když měla moji dceru v náručí. Ano, to bylo v té památné rvačce, kterou Dopita Hanychová pečlivě připravila a Dopita se patřičně vyzbrojil teleskopem (dříve přitom hovořil o údajném boxeru – pozn. red.),“ hájil to, že na svou bývalou lásku podal žalobu. A rozhodně dle svých slov hodlá v soudních tahanicích pokračovat.
„Takže se odvoláme, velkolepá lež Agušky Dopita Hanychové jí protentokrát vyšla, ale ne navždy, stejně jako příprava útoku a lži s tím související,“ tvrdí zkrachovalý mediální magnát, který se stále staví do role oběti. „Bylo to poprvé, kdy jsem zažaloval Agušku Dopita Hanychovou. Ona na mne podala asi 20 žalob a nespočet různých udání,“ politoval se ještě. Řada lidí se v diskusích shoduje na tom, že je to pouze zoufalé gesto muže, který se nedokázal vyrovnat s tím, že ho partnerka opustila.
Zdroj: Instagram Jaromíra Soukupa