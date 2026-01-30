Přeskočit na obsah
Zhoršení po mrtvici: Petr Novotný je v Třebotově, domácí péče už nestačila

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Bavič Petr Novotný musel kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu po těžké mrtvici nastoupit do zařízení se stálou péčí. Manželka Mirka už domácí péči po letech nezvládala, a tak se rodina rozhodla pro odborný dohled. Syn a dcera uvedli, že Novotný je od listopadu v Třebotově a cílem je, aby se po rehabilitaci vrátil domů.

Zdravotní stav baviče Petra Novotného se po letech od těžké mrtvice zhoršil natolik, že musel přejít do zařízení se stálou péčí. Jeho manželka Mirka, která se o něj více než deset let starala doma, už péči sama fyzicky nezvládala. Podle informací rodiny se nyní nachází v Třebotově, kde má zajištěnou odbornou pomoc.

Pavel Novotný
Pavel Novotný

Nenapravitelný Pavel Novotný znovu v maléru: Dluhy mohou připravit rodiče o domov

Celebrity

Mirka, drobná žena, která po boku někdejší hvězdy televizních estrád stála i v nejtěžších chvílích, dlouho zvládala vše sama. Jenže s postupem času bylo přesouvání i běžná manipulace s manželem stále náročnější. Petr se kvůli omezenému pohybu potýká i s nadváhou, což situaci ještě ztěžovalo. Rozhodnutí svěřit ho do péče profesionálů podle okolí nebylo jednoduché, ale jiné řešení už prý neexistovalo.

Po mozkové příhodě v roce 2013 strávil Novotný několik dlouhých období v nemocnici, vždy se ale vracel domů, kde o něj Mirka pečovala. Tentokrát už to však podle všeho nebylo možné. Přesto rodina zdůrazňuje, že nejde o definitivní krok.

Petr Novotný
Petr Novotný
Foto: Profimedia
„Táta teď fakt není doma, ale je to jen dočasně,“ řekl syn Pavel Novotný serveru eXtra.cz. Jeho sestra Lenka Fialová doplnila: „Táta se rekreuje v Třebotově. Špatně chodí, a tak má nařízeno cvičit. Doma to s ním zvládáme v pohodě, jen tu chůzi musí trénovat pod dozorem.“ A ještě upřesnila: „Táta je opravdu od listopadu v Třebotově. Domů jde v únoru,“ uvedla.

Ještě loni v létě trávili manželé čas s vnoučaty na chalupě na Šumavě. Oslavu Petrových narozenin tehdy dokonce posunuli, aby ji mohli strávit společně. „Manžel je na tom naštěstí psychicky moc dobře,“ říkala tehdy Mirka. Sama Mirka Novotná zůstává aktivní i mimo rodinu. V pražských Řeporyjích působí jako předsedkyně místní organizace Svazu tělesně postižených a účastní se společenských akcí.

Petr Novotný tak po dlouhých desetiletích opustil dům v Řeporyjích, který si vybudoval už v 70. letech. Nemovitost však rodina v minulosti převedla na syna, a protože ten má podle dostupných informací dluhy, nad domem se vznáší hrozba exekučního prodeje.

Zdroj: eXtra.cz, blesk.cz

Všechny štítky

