Zpěvačka Anička Slováčková odešla příliš brzy, když minulý rok v dubnu podlehla rakovině, ale její odkaz bude dál žít. A to doslova. Jen rok po její smrti vzniklo nedaleko Prahy mimořádně dojemné místo, které ponese její jméno. Místo smutku a tichých vzpomínek bude Aničku připomínat něco, co by jí podle jejích blízkých udělalo obrovskou radost – vlastní les.
Zesnulá Anna Slováčková bude mít vlastní les. S rýčem si máknul i její otec Felix Slováček
Památka Aničky Slováčkové bude žít dál v mimořádně krásné podobě. Na počest zesnulé zpěvačky a herečky vzniká nedaleko Prahy vlastní les, který má symbolizovat její lásku k přírodě i životní sílu, s níž bojovala až do posledních chvil. Do výsadby se osobně zapojil i její tatínek Felix Slováček.
Za krásnou iniciativou stojí organizace Podporuji Česko a Sázíme Česko, které se věnují výsadbě stromů. K projektu se připojil i Aniččin tatínek Felix Slováček, který neváhal vzít do ruky rýč a osobně pomoci se sázením mladých stromků. „Nabídka od organizátorů mne zaujala proto, že Anička milovala přírodu, milovala pobyt v lese. Měla by z toho velkou radost,“ svěřil Aha! Slováček. Právě on připomněl, že jeho dcera měla k přírodě mimořádně blízko a les byl místem, kde nacházela klid, sílu i inspiraci. Není tak pochyb, že právě taková pocta by ji hluboce zasáhla.
Maminka Aničky Dagmar Patrasová se akce nezúčastnila, ale Slováček se chopil rýče a sám zasadil několik stromů. „Je to docela fuška, ale fyzičku mám asi ještě dobrou,“ pochvaloval si. Pro rodinu jde o nesmírně silný symbol. Po veřejném pietním místě u domu rodičů i pozdějším vzpomínkovém pomníčku teď vzniká další prostor, kde budou moci na Aničku její fanoušci zavzpomínat. Jen tentokrát ne mezi kamennými zdmi nebo svíčkami, ale uprostřed živé přírody, která se bude rok od roku rozrůstat. Každý nový list, každá nová větev tak ponese kus její památky dál.
Právě to dává celému projektu mimořádnou sílu. Zatímco bolest ze ztráty zůstává, les zasazený na Aniččinu počest přináší i naději. Připomíná, že některé příběhy nekončí posledním rozloučením. Jen se promění. A v případě Aničky Slováčkové budou znít nejen v jejích písních, ale i šumět v korunách stromů.