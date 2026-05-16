Internetoví podvodníci už dávno nespoléhají jen na podezřelé e-maily plné gramatických chyb nebo historky o dědictví z cizích zemí světa. Stále častěji si půjčují tváře známých osobností a snaží se přes sociální sítě získat důvěru lidí, kteří věří, že si píší s někým slavným. Právě takový případ teď řeší žena z Třebíče, která uvěřila muži vydávajícímu se za slovenského zpěváka Pavola Haberu.
Žena uvěřila falešnému Pavolu Haberovi. Kvůli slibům o lásce a Tesle přišla o desetitisíce
Žena z Třebíče uvěřila muži, který se na sociálních sítích vydával za Pavola Haberu. Přestože se nikdy nepotkali, jejich komunikace přerostla v milenecký vztah a falešný zpěvák z ní postupně vylákal téměř 44 tisíc korun. Skutečný Habera se k případu vyjádřil s lítostí i varováním před naivitou v online světě.
Příběh začal nenápadně už zhruba před dvěma lety. Žena se na sociálních sítích seznámila s mužem, který vystupoval jako frontman skupiny Team. Postupně si psali čím dál častěji, komunikace působila důvěrněji a vztah se podle policie časem posunul z přátelské roviny do milenecké. „A to i přesto, že se nikdy nepotkali,“ upozornila policejní mluvčí Dana Čírtková.
Falešný Habera začal ženě slibovat osobní setkání. Jenže pokaždé se objevila překážka, kterou měly vyřešit peníze. Nejprve měly putovat na cestu, potom na ubytování a později dokonce i na dárek pro samotnou ženu. Podvodník jí měl tvrdit, že pro ni chystá automobil Tesla. Důvěřivá žena proto opakovaně posílala peníze. Celkem přišla přibližně o 1800 eur, tedy necelých 44 tisíc korun.
Skutečný Pavol Habera se o případu dozvěděl až později. Na sociálních sítích reagoval svým typickým stylem, v němž se mísila ironie, smutek i varování před tím, jak snadno může digitální svět nahrávat manipulátorům. „Když mě na to pár lidí upozornilo, tak jsem se nejprve pousmál, že jak naivní lidé dokáží být. No a pak mi té paní přišlo líto,“ napsal na Instagramu.
Zároveň připomněl, že podobné případy podle něj vypovídají i o době, ve které žijeme. „Znovu jsem si uvědomil, v jaké zvláštní době žijeme. Naivita a nevzdělanost vyhovují obrovskému počtu spekulantů. Velmi mnoho souputníků pohodlně podléhá, místo toho, aby se vrátili k podstatě toho, co nám je všem (také zadarmo) dáno při narození. Schopnost používat rozum a mít vlastní názor. Je čas znovu začít!“ apeloval zpěvák na své sledující.
Celý případ je dalším varováním, že internetové romance mohou mít velmi drahý konec. Podvodníci dnes dokážou vystupovat jako vojáci na zahraniční misi, lékaři, úspěšní podnikatelé nebo celebrity. Společné mají většinou jedno: nikdy se osobně neukážou, zato dříve či později začnou potřebovat peníze.
A i když se může zdát neuvěřitelné, že někdo podobnému příběhu uvěří, realita ukazuje opak. Samota, důvěra, touha po blízkosti i schopnost podvodníků přesně odhadnout slabé místo dokážou vytvořit kombinaci, která oběť připraví nejen o peníze, ale často i o pocit bezpečí a důvěru v sebe samu.