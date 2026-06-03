Na první pohled je Martin dobrosrdečný, milující manžel a táta, který má svou rodinu upřímně rád. Jenže jeho lenost a pohodlnost začaly ovlivňovat téměř všechno kolem něj. Přestával stačit tempu rodiny, ztrácel energii i v práci a jeho nejbližší stále víc vnímali, že nejde jen o špatný návyk, ale o problém, který může mít vážné následky.
Z gauče zpátky do sedla. Martin po proměně sportuje a své staré já už nechce nikdy vidět
Martin býval muž, který měl energie na rozdávání. Lezl po horách, sedal na kolo a dokázal projet velkou část Slovenska. Jenže postupem času se jeho život změnil. Z aktivního chlapa se stal člověk, který většinu volného času tráví na gauči, rád si dopřeje nezdravé jídlo, pivo a pohodlí, ze kterého se mu čím dál hůř vystupuje.
Na první pohled je Martin dobrosrdečný, milující manžel a táta, který má svou rodinu upřímně rád. Jenže jeho lenost a pohodlnost začaly ovlivňovat téměř všechno kolem něj. Přestával stačit tempu rodiny, ztrácel energii i v práci a jeho nejbližší stále víc vnímali, že nejde jen o špatný návyk, ale o problém, který může mít vážné následky.
Nejvíc celou situaci prožívala jeho žena. Trápilo ji, že muž, kterého znala jako aktivního a silného partnera, se jí mění před očima. Zároveň se čím dál víc bála o jeho zdraví. Martin si ale byl vědom, že takhle už dál pokračovat nechce. Moc dobře věděl, že pokud má něco změnit, musí začít u sebe.
I z toho důvodu se rozhodl vstoupit do proměny, která nebude jednoduchá ani rychlá. Pod vedením trenéra Maroše Molnára ho čekalo 365 dní tvrdé práce, odříkání a překonávání vlastních limitů. Martin, kterému doma říkají Maťo, se tak vydal na cestu, která změnila nejen jeho postavu, ale i celý způsob života. To se mu také podařilo. Během jednoho roku shodil bezmála 70 kilogramů a jako jediný z účastníků čtvrté řady zvládl populární závod Ironman.
Jak se Martinovi daří dnes?
Sám přiznává, že na sobě pracuje dál, i když od slavnostního finále pár kilogramů nabral. Na galavečeru vážil 94 kilo, aktuálně se pohybuje zhruba kolem 96 kilogramů. „Po galavečeru stále sportuji. Hlavně jsem se zaměřil na cyklistiku a stravu pořád držím hlavně přes týden. O víkendu to mám trochu volnější. Stále se snažím držet váhu. Teď mám nějakých 96 kilo,” prozradil Martin pro markiza.sk.
Otec rodiny si navíc našel nový sportovní cíl. Cyklistika ho chytla natolik, že by se jí chtěl věnovat mnohem vážněji než dosud. „Mám takový cíl, že od nového roku chci vstoupit do cykloklubu u nás ve Svitu a příští sezonu se účastnit závodů na Slovensku,” říká s nadějí.
Nejdůležitější ale je, že se dnes ve vlastním těle cítí dobře a dokáže být na sebe pyšný. „Se svým novým tělem jsem velmi spokojený, ale pořád si vzpomenu, jak jsem vypadal. A jednoduše už to nedopustím, protože to byl těžký rok,” dodal.