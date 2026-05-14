Proměna Fremrových nezačala jen u čísla na váze. Byl za ní strach, který rodinu zasáhl ve chvíli, kdy Tomášova manželka Míša bojovala s rakovinou štítné žlázy. Právě tehdy si oba naplno uvědomili, jak křehká může být jistota, na které stojí rodinný život. Tomáš měl v té době vážné zdravotní problémy spojené s obezitou a představa, že by jejich děti mohly přijít o oba rodiče, se stala jedním z nejsilnějších impulzů ke změně.
Tomáš z Extrémních proměn zhubl neuvěřitelných 80 kilo. Manželka se do něj znovu zamilovala
Tomáš Fremr vstupoval do Extrémních proměn s váhou 185 kilogramů. Kila navíc mu komplikovala běžný život, práci zdravotníka i roli táty. Ohrožovala ho zdravotně a zároveň ho vzdalovala od věcí, které dřív miloval. O rok později ale na slavnostním galavečeru stál úplně jiný muž. Sebevědomější, silnější a o neuvěřitelných 80 kilogramů lehčí.
Rodina táhla za jeden provaz
Tomášova proměna nebyla jen jeho osobní výzvou. Byl to rok, který změnil fungování celé rodiny. Míša na sebe vzala velkou část péče o domácnost a děti, aby mohl Tomáš trénovat a dodržovat náročný režim. Kvůli jeho směnám, cvičení a rodinným povinnostem se manželé někdy sotva potkávali. V jednom období si dokonce předávali děti na benzinové pumpě mezi směnami, aby se všechno dalo zvládnout.
Tomáš ale věděl, proč to dělá. Dřel, i když byl unavený, a hledal způsoby, jak nebrat rodině další čas ani klid. Aby doma nikoho nebudil, stěhoval si rotoped ve čtyři ráno do garáže. Nebyly to efektní momenty pro kamery, ale každodenní rozhodnutí, bez kterých by se velká změna nestala.
Postupně se začalo měnit nejen jeho tělo, ale i to, jak ho vnímaly děti. Malý Jáchym dnes na tátu nadšeně volá: „Táta, svaly!“ Dcera Anežka ho zase po letech viděla běhat v hasičské uniformě. Právě návrat k hasičským závodům byl pro Tomáše jedním z důkazů, že se nevrací jen k nižší váze, ale i k sobě samému.
Z unaveného muže znovu sportovec
Během roku Tomáš zhubl 80 kilogramů a dostal se do formy, která mu otevřela další cestu. Splnil podmínky plastického chirurga a mohl se stát kandidátem na operaci odstranění převislé kůže. To pro něj znamenalo další potvrzení, že odvedl obrovský kus práce.
Na galavečeru už před diváky nestál muž, kterému váha bere energii, zdraví i radost. Objevil se tam sebevědomý chlap, sportovec a táta, který chce být své rodině skutečnou oporou. A podle reakce sálu bylo jasné, že jeho proměna patřila k těm, které se nezapomínají.
Nejsilnější okamžik večera ale nepřišel jen ve chvíli, kdy ukázal novou postavu. Tomáš se rozhodl veřejně poděkovat ženě, která celý rok stála za ním. „Chtěl bych poděkovat mojí bohyni,“ pronesl dojatě směrem k Míše. „Už jenom to, když jsem ji někomu ukázal, tak nepochopil, jak já jsem mohl sbalit takovouhle holku. A děkuju ti za to, že jsi se mnou, že jsme to spolu zvládli. Miluju tě,“ dodal rozechvělým hlasem.
Dárek k výročí
Pro Míšu nebyla Tomášova proměna jen o shozených kilech. Znamenala především úlevu, naději a návrat muže, kterého miluje. Když ho viděla znovu aktivního, zdravějšího a v hasičské uniformě, přiznala, že se do něj znovu zamilovala.
Jeho vyznání ji dojalo. „V létě nás čeká 10 let od svatby, je to i takový hezký dárek k výročí. Děkuju ti za ten dárek,“ odpověděla mu láskyplně.