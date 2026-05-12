Pětatřicetiletý Tomáš je zvyklý pomáhat druhým. Pracuje ve zdravotnictví, kde se často dostává do situací, v nichž rozhodují rychlost, fyzická kondice i schopnost zvládnout náročný zásah. Jenže právě tam si stále víc uvědomuje, že ho vlastní tělo začíná omezovat. „V uzavřených prostorech, když jdeme resuscitovat a já na sobě mám navíc ještě resuscitační batoh, tak bych řekl, že s tím prostorem nejsme úplně friendly,“ říká na začátku dalšího dílu Extrémních proměn.
Tomáš z Extrémních proměn váží 185 kilo. Manželka se bojí, že zůstane na děti sama
Zodpovědný táta dvou dětí, který je tu navíc vždy pro druhé, a zároveň skvělý a empatický manžel Tomáš Fremr pracuje na oddělení kardiovaskulární chirurgie. Tam se jako zdravotní bratr stará o pacienty po operaci srdce a velkých cév.
Jeho příběh přitom není jen o čísle na váze. Je také o rodině, strachu, bezmoci a snaze vrátit se k životu, ve kterém bude moct být naplno tátou, manželem i člověkem, který se na sebe může spolehnout. S manželkou Michaelou se poznali v nemocnici, kde oba pracovali už během studií na zkrácené úvazky. Jejich vztah začal nenápadně, ale Tomáš byl podle Michaely vytrvalý. „Tomáš dobýval, dobýval až dobyl,“ vzpomíná s úsměvem.
Dnes spolu mají dvě děti, sedmiletou Anežku a téměř tříletého Jáchyma. Michaela ale přiznává, že Tomáše nikdy nepoznala jako hubeného muže. Kila navíc ho provázela už tehdy, postupně se ale situace zhoršovala.
Fastfood jako první pražské lákadlo
Tomáš sám říká, že zásadní změna přišla s odchodem z vesnice do Prahy. „Ke tloušťce jsem se dopracoval přechodem z naší vesnice do Prahy,“ popisuje. Michaela k tomu dodává, že právě ve městě se objevila lákadla, která předtím nebyla tak snadno dostupná. „Fastfoody tady nebyly. To bylo první lákadlo. Přijde mi výplata a zajdu si na něco dobrého v krabičce.“
Postupně se z občasné zastávky stával zvyk, o kterém jeho žena dlouho neměla tušení. Tomáš jídlo kupoval cestou z práce domů a dokázal ho sníst ještě před návratem. „Já jsem to během hodiny, kterou mám mezi domovem a prací, sněd. Cestou jsem zastavil u benzinky, vyhodil krabičky a doma si dal ještě večeři,“ přiznává.
Michaela tak doma viděla jen část reality. Netušila, kolik jídla Tomáš skutečně sní ještě mimo rodinu. Zlomové uvědomění přišlo mimo jiné na společné dovolené, kde se ukázalo, že nevyjde ani kopec. Pro muže, který dříve sportoval, běhal, hrál fotbal a angažoval se v hasičském spolku, to byl bolestný kontrast.
Nejvíc ho bolí, že nemůže být naplno s rodinou
Tomáš dobře ví, co mu obezita bere. Nejde jen o vzhled, oblečení nebo zadýchávání. Nejvíc ho zasahuje pocit, že není takovým tátou a manželem, jakým by chtěl být. „Na obezitě mě nejvíc štve, že nemůžu být stoprocentní a plnohodnotný člověk pro rodinu,“ říká otevřeně.
Michaela už zažila několik jeho pokusů zhubnout. Naděje se podle ní vracela hlavně v období jejích těhotenství, kdy Tomáš mluvil o změně. Jenže většinou zůstalo u slov. „Každé těhotenství bylo takové to ‚musím, musím‘, ale většinou to skončilo u řečí, takže to byly začarované kruhy opakovaného hubnutí,“ popisuje.
Za jeho váhou navíc nestojí jen estetický problém, ale velmi konkrétní zdravotní rizika. Tomáš už bere léky na vysoký tlak i cholesterol a trápí ho spánková apnoe, kvůli které musí používat přístroj. Michaela tak nežije jen s obavami o jeho kondici, ale i se strachem, co se může stát, pokud se nic nezmění.
„Zdravý není. Bere léky na tlak, na cholesterol a na to kolik mu je už se léčit musí. Má spánkovou apnoi, takže musí mít přístroj. A nabízí se to. Dostane infarkt, mrtvici, nebo že něco neudýchá, takže jsem musela udělat takové to ty ty ty s tím, že tady zůstanu sama,“ říká viditelně pohnutá Michaela.
Strach, že děti zůstanou samy
Její slova mají ještě hlubší rozměr, protože Michaela sama bojovala s rakovinou štítné žlázy. V době, kdy se potýkala s vlastní diagnózou, se její strach o rodinu znásobil. Nešlo jen o ni, ale i o děti a o to, zda by Tomáš zvládl být jejich oporou, pokud by ona sama onemocnění nezvládla.
„Když vám někdo řekne, že je tam rakovina, tak se bojíte ještě půl roku po porodu. To byl moment, kdy jsem si přála, aby mu to došlo. Nejhorší scénář byl ten, že to nedám já, on dostane infarkt a děti budou samy. S tím jsem šla i do nemocnice, tedy že to musím dát já, protože nevím, jestli to dá on,“ svěřuje se.
Michaela zároveň přiznává, že po všech předchozích pokusech už nevěří, že by Tomáš dokázal zhubnout sám. V jeho vztahu k jídlu vidí závislost a bezmoc, se kterou rodina sama jen těžko pohne. „Je tam hlavně ta bezmoc a pak mi dochází, že jde o závislost a že pokud člověk nechce, tak s ním nehne nic,“ říká.
Start na 185 kilogramech
Do Extrémních proměn tak Tomáš nevstupuje jen s touhou změnit číslo na váze, ale s potřebou zachránit vlastní zdraví i rodinný život. Michaela si přeje, aby z něj za rok byl aktivní táta, veselý manžel a hlavně zdravý muž, který bude mít sílu zvládat běžné dny i radosti s dětmi.
První vážení v Turecku ale ukáže tvrdou realitu. Tomáš začíná na extrémních 185 kilogramech. Před sebou má rok, který nebude jen o dietě a cvičení, ale především o změně návyků, vztahu k jídlu a odvaze konečně vystoupit z kruhu slibů, které se v minulosti nikdy nepodařilo dotáhnout do konce.