Jedna z nejúspěšnějších hudebně-zábavných show v historii československého televizního vysílání se vrací. Televize Nova a Markíza připravují novou sérii SuperStar, kterou si diváci budou moci vychutnat již na podzim letošního roku. Pěvecká soutěž, která již více než 20 let objevuje nové talenty a formuje hudební scénu, vstupuje do další kapitoly s ambicí oslovit novou generaci diváků a zároveň navázat na silnou tradici formátu.
SuperStar hlásí velký návrat. Farna, Habera, Prachař a Calin budou hledat nové talenty
SuperStar se vrací na obrazovky Novy a Markízy. Nová série dorazí už na podzim a slibuje modernější podobu, silné příběhy i porotu, která spojuje zkušenost, humor a mladou hudební energii. O nových talentech budou rozhodovat Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin, moderování se ujme Leoš Mareš.
„SuperStar je televizní fenomén, který má v našem regionu výjimečné postavení. Každá nová sezóna přináší nové příběhy, nové emoce a nové hudební osobnosti. Naší ambicí je připravit moderní, dynamickou a vizuálně atraktivní show, která bude reagovat na současné hudební trendy a zároveň si zachová svou autentičnost,“ uvedla Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Nova a Markíza.
Podle ředitele marketingu TV Nova Jakuba Folaufa se připravovaný ročník bude výrazně zaměřovat také na digitální prostředí a zapojení mladého publika: „Chceme být ještě blíže divákům, zejména mladší generaci, která dnes sleduje obsah jiným způsobem. SuperStar však zůstává především o talentu, emocích a síle hudby – a to je něco, co funguje bez ohledu na platformu.“
Porotcovská křesla obsadí zavedená jména hudební i mediální scény
Nová série SuperStar přinese nejen silné pěvecké výkony a autentické příběhy soutěžících, ale také výrazné osobnosti v porotě. Porotcovská křesla obsadí zavedená jména hudební i mediální scény – zpěvačka Ewa Farna, legendární hudebník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin.
Každý z nich přinese do show svůj jedinečný pohled, zkušenosti a energii, které budou formovat cestu soutěžících za jejich snem. Moderátorské křeslo obsadí Leoš Mareš, který patří mezi nejoblíbenější a nejzkušenější moderátory v České republice a na Slovensku. „Pro mě je SuperStar projekt, se kterým jsem úzce spjatý. Vnímám ji jako matku talentových soutěží a mám tu čest být její součástí,“ reagoval Leoš Mareš na návrat SuperStar.
Pavol Habera, který je s touto show spojen již od jejích počátků, vnímá její další sérii velmi pozitivně. „Televizní obrazovka je silné médium a pokud se tam člověk objeví – a nemusí ani vyhrát, stačí, když zaujme – je to velmi dobrá výchozí pozice pro jeho další kariéru,“ říká. Sílu formátu a jeho generační přesah připomíná i Jakub Prachař: „SuperStar pro mě představuje první velký televizní formát svého druhu. Dodnes si pamatuji soutěžící z první série.“
Na výjimečnost projektu navazuje i Calin, pro kterého je účast v porotě premiérou: „Až jednou budu starý, chci si sestavit seznam věcí, které jsem v životě zažil. A myslím si, že být porotcem v SuperStar bude jedna z těch věcí, o kterých budu rád vyprávět svým vnoučatům.“ Na show a spolupráci se těší i Ewa Farna. „Věřím, že mezi námi bude fungovat dobrá chemie, protože v tomto případě nezáleží na jednotlivcích, ale na tom, jak fungujeme společně jako porota. A právě to je podle mě velmi důležité,“ říká.
Kreativní producent a režisér Pepe Majeský zdůrazňuje, že nová série bude klást důraz na autentičnost a talent: „Jsem velmi rád, že se na obrazovky vrací matka všech talentových soutěží. Těším se na novou porotu, ale především na množství výjimečných talentů, které se do tohoto ročníku přihlásily. SuperStar není jen pěvecká soutěž. Je to cesta lidí, kteří mají odvahu postavit se na pódium a ukázat, kým jsou. V nové sérii chceme ještě více ukázat jejich pěvecký talent, ale také příběhy, motivaci a emoce, které je provázejí.“ Zároveň dodává, že výběr poroty byl promyšlen tak, aby odrážel rozmanitost hudební scény: „Kombinace zkušeností Pavla Habery, přirozené autenticity Ewy Farne, nadhledu Jakuba Prachaře a generačně blízkého hudebního pohledu Calina vytváří výrazný a věkově pestrý mix.“
SuperStar se během let vysílání stala odrazovým můstkem pro mnoho úspěšných interpretů a významně ovlivnila hudební scénu v obou zemích. Nová série má ambici navázat na tuto tradici a přivést další silné osobnosti, které uspějí i na profesionální hudební scéně. Diváci se mohou těšit na moderní produkci, silné emoce a nezapomenutelné momenty, které k formátu SuperStar neodmyslitelně patří.
Formát SuperStar vychází z celosvětově úspěšné značky Idols, kterou vytvořil britský producent Simon Fuller a distribuuje ji společnost Fremantle. Od svého vzniku byly adaptace tohoto formátu vysílány ve více než 50 zemích světa, včetně USA (American Idol), Velké Británie (Pop Idol), Německa (Deutschland sucht den SuperStar) nebo Austrálie (Australian Idol). Česko-slovenská verze patří mezi nejúspěšnější regionální adaptace a dlouhodobě se těší vysoké popularitě u diváků.
Zdroj: TV Nova