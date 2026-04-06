Matěj se do Extrémních proměn se přihlásil zejména kvůli apelu svých rodičů, kteří dle svých slov už nevědí, jak jej přesvědčit k tomu, aby zhubnul. „Bojím se, že mi umře. Nechtěla bych přežít vlastního syna,” říká v úvodu nové epizody Extrémních proměn Matějova maminka Monika. „Hodně rád dává a hodně rád pomáhá,” dodává s tím, že Matěj už více než patnáct let dělá také asistenta vozíčkářům. „Je to hodný člověk, je obětavý, zlatíčko. Myslí na všechny okolo a nemyslí na sebe. Bolí nás, když vidíme, kam až se dostal,” naráží maminka na jeho fyzický stav.
Sto sedmdesát kilo a tep 110 i ve spánku. Promarní Matěj vlastní leností šanci, o které jiní jen sní?
Dvaatřicetiletý Matěj Černý pochází z Karlových Varů, bydlí v Plzni a pracuje v zákaznickém servisu pro společnost specializující se na výrobu interiérů do letadel. Většinu volného času tráví ve svém “království”, tedy pokoji plném technologií, ve kterém si rád skládá stavebnice a hraje počítačové hry.
„Když
jsem doma, tak si rád sednu k počítači a jsem v tichu a klidu a
nic neřeším,”
popisuje svůj režim Matěj. Vědom si je i zdravotních
komplikací, které s sebou vysoká váha přináší. „Když
si lehnu, tak mám tep sto deset. Strach ze smrti je to, čeho se
nejvíc bojím. Chci si ten život užít. Chci cestovat, chci
milovat, chci mít děti a chci za sebou něco nechat. A kvůli tomu
potřebuji nějakým způsobem pomoct,”
říká Matěj.
Se svými rodiči se však o svém fyzickém stavu a váze už prakticky odmítá komunikovat. „Uzavřel se do sebe a nechce o tom s námi mluvit. Mám pak jako máma strach, že jednou bouchne dveřmi a už se nevrátí kvůli tomu, že do něj pořád ryjeme,” říká maminka Monika. Otec Matěj pak dodává: „Přál bych mu, aby se za sebe nestyděl.” Sám Matěj při pohledu do zrcadla říká: „Není to hezký pohled. Je to na prd a bylo to lepší. Vidím velkého tlusťocha. To jsem nikdy nechtěl být a už to tak je. Je to prostě špatný.”
Martin Košťál překvapí Matěje na tréninku vozíčkářského florbalového týmu Meteor Plzeň. Matějovo vážení navíc proběhne ještě před odletem do Turecka, a to proto, aby se jej mohli zúčastnit i rodiče. „Je na něm vidět, že zase přibral. Zase narostl. Stále s tím nic nedělá. Je to hrozně bolestivé. Bolest, strach, obava,” říká maminka Monika.
Počáteční vážení ukáže 170 kilogramů. Překvapením pro Martina je, jak moc Matějova váha vzrostla během posledních let. Matěj totiž nebyl obézní vždy, během posledních pěti nebo šesti let totiž nabral asi padesát kilo. „Matěj se odstěhoval, rozešel se se slečnou a je možné, že ten rozchod byl spouštěč,” říká Monika. Váhový cíl je stanoven dvojciferně, tedy na 99 kilogramů.
Během prvního tréninku na bootcampu se však objevují signály, že ne vše zřejmě půjde tak hladce. „Tu motivaci si asi budu muset najít. Myslím, že mi to Martin bude muset vštípit,” říká Matěj. Záhy se však zdá, že Matěj vklouznul do tréninkového programu jako nůž do másla.
„Dneska je den, kdy vychází nový letecký simulátor, a já jsem tady. Trošku mě to štve. Spinning nebude můj oblíbený typ sportu. Je to hrozně nepohodlné. Už se těším, až si sednu doma, a zapnu počítač a zahraju si simulátor. Já ty batáty fakt nesnáším. Je to fakt zdlouhavý, už bych byl rád v Čechách a dělal si věci po svém,” lamentuje čím dál víc během tří týdnů v Turecku. „Až přijedu domů, tak se na dva dny zavřu a budu hrát. Úplně se na to těším,” říká ve svém videodeníku.
Martin Košťál jeho proklamace vnímá a při tvrzení o novém leteckém simulátoru se jen chytá za hlavu. „Já pouštím Matěje domů s čistým svědomím. Nechci dělat nějaké závěry a věřím mu,” uzavírá za sebe.
První problémy po návratu z Turecka na sebe nenechají dlouho čekat. Nezvládnutá ranní rozcvička, zprávy trenérovi, že posilku vynechává, virtuální realita místo cvičení, spaní místo dalšího tréninku a omezující „nachcípání”. Měsíc před tříměsíčním vážením se Martin při kontrole pokroku nestačí divit. „Od bootcampu jsi zhubl kilo,” říká šokovaně.
Zvládne Matěj svou Extrémní proměnu?