Šárka z Náchodska vstupuje do Extrémních proměn s váhou 122 kilogramů a pocitem, že už neví, jak dál. Je jí pětatřicet, žije s manželem Jirkou a malým synem Honzíkem na rodinné farmě, ale místo klidu a rodinného zázemí prožívá hlavně stud, výčitky a rostoucí nenávist k sobě samé. Každé ráno se pro ni stává dalším střetem s vlastním odrazem v zrcadle a s vědomím, že se jí život vzdálil od představ, které kdysi měla.
Šárka z Extrémních proměn zhubla 55 kilo. Kvůli synovi i manželství překonala největší strach
Šárka z Náchodska vstupovala do Extrémních proměn s váhou 122 kilogramů, nulovým sebevědomím a manželstvím na hraně. Jídlem tajně zajídala nespokojenost, každé selhání si tvrdě vyčítala a bála se, že už nikdy nebude mámou ani ženou, jakou by chtěla být. Během náročného roku ale dokázala neuvěřitelné: zhubla 55 kilogramů a začala znovu bojovat nejen o své tělo, ale i o vlastní život.
Dřív milovala módu, snila o Manhattanu a představovala si úplně jiný svět. Dnes žije na samotě u lesa, jezdí traktorem a frustraci ze sebe i ze svého života zajídá. Často potají, protože ví, že tím doma znovu vyvolá napětí. „Koupila jsem si něco dobrého. Samozřejmě, že na tajňačku, protože prostě vím, že se pak na mě Jirka zlobí,“ přiznává otevřeně.
Manželství pod tlakem
Šárčina obezita nezasahuje jen její zdraví a sebevědomí, ale i manželství. Doma se hromadí hádky, výčitky a bezmoc. Jirka se snaží svou ženu rozhýbat, bere ji na výlety a pokouší se ji motivovat, jenže Šárka často fyzickou zátěž nezvládne a vzdává to. Jejich vztah se tak dostává do bodu, kdy už oba cítí, že takhle dál fungovat nejde.
„Ten vztah není dobrý, není to kvalitní život. Prostě máme problémy, máme hádky,“ popisuje Jirka situaci bez příkras. Jeho slova ukazují, že nejde jen o kila navíc, ale o celkovou únavu vztahu, ve kterém se z lásky a snahy pomoci čím dál častěji stává tlak, zklamání a vzájemné nepochopení.
Nejbolestnější moment ale přichází při obyčejné procházce se synem. Tříletý Honzík se na kole rozjede z mírného kopce a Šárka se ho snaží doběhnout. Jenže po pár okamžicích jí tělo vypoví službu. Zastaví se, nemůže popadnout dech a sleduje, jak její dítě narazí do vrat. Právě tahle chvíle se jí hluboko zařízne do paměti.
„Měla jsem pocit, že jsem tak strašně selhala. A tohle mě bolí, protože vím, že jsem to mohla zvládnout. Strašná hanba. Co jsi to za matku, že jsi ho nezvládla chytit? Co kdyby ho zajelo auto?“ vyčítá si v slzách. Od té chvíle se její stud ještě prohloubí a odpor k vlastnímu tělu i sobě samé sílí.
Strach ze selhání
Když Šárka nastupuje do pořadu, je jasné, že její proměna nebude jen o jídelníčku a cvičení. Fyzická změna je důležitá, ale mnohem větší boj se odehrává v její hlavě. Sama sebe vnímá jako zoufalce a do všeho vstupuje s obrovským strachem, že znovu selže.
Právě proto do jejího příběhu vstupuje psycholožka Simona Hřebíčková. Ta Šárce nastavuje zrcadlo a připomíná, že čím víc prostoru dá svým obavám, tím méně síly jí zůstane na skutečnou změnu. „Čím víc strachů, tím méně energie,“ říká jasně.
Její další slova míří k samotnému jádru Šárčina problému. „Důležité je, aby vy jste ovládala strachy a ne strachy vás.“ Právě to se pro Šárku může stát klíčem k celé proměně. Pokud má změnit tělo, vztah i vlastní život, musí nejprve přestat věřit tomu, že je předem odsouzená k neúspěchu.
Šárka tak do Extrémních proměn nevstupuje jen s cílem zhubnout. Vstupuje do nich s nadějí, že znovu najde ženu, kterou kdysi byla: sebevědomou, živou a schopnou postavit se za sebe i za svůj život.