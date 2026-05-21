Šárka z Extrémních proměn má za sebou rok, který jí změnil život hned několikrát. Do pořadu vstupovala s váhou 122 kilogramů, nízkým sebevědomím a pocitem, že se ztratila sama sobě. Na závěrečném galavečeru už ale stála jako sebevědomá žena, která dokázala shodit neuvěřitelných 55 kilogramů. Proměnu navíc završila estetickými zákroky, díky nimž získala nové bříško i dekolt. A tím její nový začátek rozhodně neskončil. Šárka je dnes znovu těhotná.
Šárka z Extrémních proměn zhubla 55 kilo a čeká miminko. Těhotná je krátce po plastice břicha
Šárka z Extrémních proměn po shození 55 kilogramů zažívá další velký životní zlom. Proměnu završila plastickou operací břicha a prsou, znovu našla blízkost s manželem Jirkou a teď oznámila radostnou novinku: čtyři měsíce po finále je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Miminko je zdravé a Šárka věří, že nová životní etapa bude stejně šťastná jako její proměna.
Její cestu ocenila i plastická klinika, kde podstoupila operaci břicha a prsou. „Šárka dokázala, že sny si člověk nemusí splnit jen v New Yorku… Stačilo najít sílu sám v sobě. Ze startovní váhy 122 kg a každodenní reality v traktoru se Šárka probojovala k úplně novému, sebevědomému já. Klobouk dolů před takovou vytrvalostí, Šárko. Moc gratulujeme k tomuto nádhernému výsledku!“ zaznělo na její adresu.
Na zákrocích se podílel plastický chirurg MUDr. Petr Polák, který Šárčinu proměnu vnímal jako završení mimořádně náročné cesty. „Šárka má za sebou neuvěřitelně dlouhou a emotivní cestu. Jsme nesmírně hrdí, že jsme mohli být u jejího vítězného finále a pomoct jí splnit si sen! Její obrovské roční úsilí a tvrdou dřinu jsme u nás v Esthé zakončili plánovanou operací břicha a prsou.“
Vztah s manželem znovu rozkvetl
Proměna se neodehrála jen na Šárčině těle. Velkou změnou prošlo i její manželství s Jirkou. V době, kdy do pořadu vstupovala, byl jejich vztah pod velkým tlakem. Dnes ale Šárka mluví o tom, že se k sobě s manželem znovu přiblížili a jejich vztah je krásnější než dřív.
„I Jirka dřel, my se od půlky projektu máme tak hezky, že jsme se tak hezky neměli ani na začátku vztahu, kdy jsme byli sami,“ přiznala. Právě nově nalezená blízkost nakonec přinesla další radostnou novinu.
Když si ji trenér Martin Košťál pozval do podcastu Extrémní proměny a naznačil, že Šárka přinesla novinku, odpověděla s úsměvem: „No jsme tu dva!“ Čtyři měsíce po finálovém galavečeru je totiž ve čtvrtém měsíci těhotenství. Miminko tak přišlo velmi brzy po jejím velkém finále. „To jste to hezky oslavili,“ reagoval se smíchem dojatý trenér.
Z očekávaného sourozence má radost i syn Jeník. Podle Šárky už vzal na milost i možnost, že by se narodila holčička. „Jeník je nadšený, šťastný, vzal i holky na milost, takže kdyby to byla holčička, nevadí.“ Zda čekají syna, nebo dceru, zatím manželé nevědí. Miminko bylo při ultrazvuku otočené zády. Nejdůležitější ale je, že je podle všeho zdravé.
Nové bříško a další těhotenství
Těhotenství tak krátce po plastice břicha by pro mnoho žen bylo důvodem k obavám. I Šárčina lékařka se jí po zákroku ptala, jestli jí není líto práce, kterou má za sebou. Ona sama to ale bere s nadhledem. Ví, že tělo se během těhotenství znovu změní a bříško může povolit, ale po všem, čím si prošla, to nevnímá jako problém.
„Vím, že jestli se mi jednou povede vysekat, tak třeba do toho těla investuju ještě jednou,“ říká otevřeně. Mnohem důležitější než dokonalý výsledek plastiky je pro ni fakt, že čeká zdravé miminko a že se její život posunul směrem, o kterém dřív jen snila.
Z masožravce milovnicí cukrárny
Šárka se snaží držet i zdravého režimu. Stále používá kalorické tabulky a těhotenství bere jako další zkoušku po Extrémních proměnách. Ví, že si stravu dokáže hlídat, ale zároveň přiznává, že se jí chutě výrazně změnily. Zatímco dřív milovala hlavně maso, teď ji láká sladké.
„Byla jsem masožravec, mohla jsem kuřecí steaky k snídani. Teď bych vyjedla půlku cukrárny,“ směje se. Sama si uvědomuje, že musí jíst vyváženěji, protože ji momentálně táhnou hlavně sacharidy a tuky.
Začátek těhotenství navíc nebyl jednoduchý. „První dva měsíce mi bylo hrozně špatně, měla jsem klidový režim,“ popsala. Nejtěžší pro ni bylo, že se musela na čas vzdát pohybu, který se pro ni během proměny stal důležitým psychickým ventilem. Teď už může alespoň chodit na procházky, při kterých si pečlivě hlídá tep.
Šárčin příběh tak po finále pokračuje dál. Z ženy, která se utápěla v nespokojenosti a strachu, je dnes máma, manželka a budoucí dvojnásobná maminka, která ví, že cesta za novým životem nekončí shozenými kilogramy. Někdy právě tam teprve začíná.