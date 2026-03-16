Ostravačka Marcela Krejčí (29) posledních šest a půl let strávila na cestách jako řidička kamionu. Se svým přítelem, také kamioňákem, jsou spolu tři roky. Bohužel se však kvůli náročné práci oba hodně míjí. „Někdy máme sice italskou rodinu, ale jeden bez druhého nemůžeme být,” říká se zamilovaným pohledem partner Jaroslav. Jedním dechem ale dodává, že oba by se sebou měli něco dělat.
Popelka z kamionu touží po dítěti. Polovinu těla krásné Marcely ale tvoří tuk
Marcela už se jako dospívající naučila emočně přejídat a zajídat stres. Tato útěcha ji dovedla až k těžké obezitě. Touží po rodině, po zdravém těle a šťastném životě. Teď dostala šanci to změnit a rozhodla se, že bude bojovat.
„Máš trošku pupík, ale u tebe to vypadá ještě normálně. Copak já. Všiml sis, že nosím jenom legíny?” říká Marcela, která je skálopevně přesvědčená, že se sebou musí něco provést. Pořídila si sice letní šaty, které nazývá motivační, ale to se stalo už před dlouhými třemi lety.
I přes vysokou váhu a náročné zaměstnání se ovšem zdá, že prakticky nikdy neztrácí nic ze své okouzlující pozitivity. „Na první pohled to může vypadat, že sebevědomí mám. Nemám problém mluvit s lidmi, sem tam hodím nějaký vtípek. Ale uvnitř je utrápená Marcela, která tohle všechno jenom hraje. Sebevědomí je hodně nízké,” reflektuje sama sebe se slzami v očích.
„Děti se mi od malička hodně smály proto, že jsem byla tlustá. Když vás někdo nepřijímá do kolektivu, tak vás to jako dítě mrzí. Začala jsem hodně flákat školu, byla jsem hypochondr, který si věčně stěžoval, že ho něco bolí a že je nemocný. Ale to bylo v hlavě. Nic mi nebylo. A když mi nebylo vnitřně dobře, tak jsem utíkala ke koním. Nade všechno je miluji. Když jsem s koňmi, tak jsem šťastná. Stačilo se podívat do jejich krásných očí a všechny problémy zmizely,” shrnuje Marcela. Bohužel však s dovětkem, že s její váhou na koni jezdit nejde, což jí velmi chybí.
Maminka Věra k Marceliným stravovacím návykům říká: „Snažila jsem se jí omezovat, říkala jsem jí, že nemůže jíst tolik čokolády. Zároveň mi ale bylo líto ji držet hladem.”
Marcela na své mládí vzpomíná: „Maminka měla v té době jiné starosti. Řešila problémy s mým otcem. Pamatuji si hádky a neskutečný křik. V mých patnácti letech od nás odešel, a to jsem se začala emočně přejídat. Tehdy jsem nevěděla, co to je. Dneska už to vím. Tam to začalo.”
Marceliny stravovací návyky, v kombinaci s jejím sedavým zaměstnáním, bohužel hodně ovlivňují její zdravotní stav. „Furt ze všeho stresuje,” říká její přítel Jaroslav. Marcela dodává: „Stresuje mě práce. Když nestíhám, když se dostanu do kolony, když nastane nečekaná komplikace. Tyhle stresy ve mně vyvolávají to, že tohle tělo potřebuje nějaké jídlo, chutě. Takže žranice může začít.”
Následně se rozpovídá i o svém zdravotním stavu: „Bude mi třicet let a cítím se, jako kdyby mi mělo být čtyřicet nebo padesát. Před rokem mi začala patní ostruha* s tím, že se mi ozývá každý den. Každý krok. Klouby, kolena, kyčle. Mám podezření na spánkovou apnoe. V noci se dusím tím, že mám spoustu tuku. Znepříjemňuje mi to život a na to, že je mi dvacet devět let a chci dítě je to průser. Už jenom to, že tady stojím… bolí mě nohy. Stojí tady hromádka neštěstí. Nejde to na mě poznat, ale vnitřně se hodně trápím. Já už takhle žít nechci a neumím se z toho dostat sama.”
Marcelino vážení ukáže 124 kilogramů. „Je to pro mě katastrofa. Nechápu, jak jsem to mohla nechat zajít, tak daleko. Už nikdy víc,” říká.
„Máme tu zatím soubor drobných potíží, ale obezita je může výrazně zhoršovat. Jste velice mladá, ale body mass index (BMI) už máte 44. Více než polovinu vašeho těla tvoří tuk. To je skutečně velmi významné riziko,” shrnuje vyšetření obezitolog Evžen Machytka.
Jak se podaří Marcele změnit její život během náročného roku pod vedením týmu Extrémních proměn? Podaří se jí nastoupit cestu k vysněnému otěhotnění? A bude moci zůstat u své práce kamioňačky?