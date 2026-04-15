Marie a Luděk spolu žijí už šestnáct let. Jejich vztah ale stále víc zatěžovaly zdravotní problémy spojené s obezitou, které se nepromítaly jen do běžného fungování, ale i do jejich blízkosti. „Objímání není tak intenzivní jako na začátku,“ řekla smutně Marie. Společně navíc toužili po dítěti. I tady ale narazili na vážný problém. Marie už deset let nemenstruuje, což podle odborníků patří k mimořádně závažným případům. „Setkal jsem se s hodně pacientkami, které řešily neplodnost v obezitě, ale údaj o desetileté absenci menstruace je pro mě nejvyšší číslo, jaké jsem kdy viděl,“ přiznal v pořadu Extrémní proměny obezitolog pořadu Evžen Machytka.
Marie a Luděk jsou spolu už šestnáct let, jejich společný život ale stále víc ovlivňuje těžká obezita a vážné zdravotní komplikace. Zatímco ona mluví o odporu k vlastnímu tělu i strachu z lékařů, odborníci upozorňují na alarmující stav, který zasahuje nejen jejich vztah, ale i naději na vytoužené dítě.
Sama sebe vidí velmi krutě
Devětatřicetiletá Marie pobírá invalidní důchod a pracuje jako účetní v chráněné dílně. Když mluvila o sobě, byla z jejích slov cítit obrovská beznaděj i hluboká nespokojenost. „Nemám ráda celé svoje tělo, a to, jak vypadá. Vidím strašně nešťastného člověka, který to nechal dojít takto daleko. Je to strašné,“ svěřila se se slzami v očích. „Vždycky jsem všem záviděla, že jsou hubení, že mohou všechno.“
V částečném invalidním důchodu je i osmatřicetitelý Luděk. Právě tato skutečnost vyvolala mezi fanoušky pořadu silné reakce. Část diváků totiž nedokázala pochopit, že oba manželé pobírají invalidní důchod kvůli obezitě. Na sociálních sítích se začaly objevovat kritické komentáře, ve kterých lidé zpochybňovali férovost celé situace. „Mně na tom přijde hrozné to, že se někdo vyjí a dostane invalidní důchod. Jsou lidé, kteří jsou doopravdy nemocní, chybí jim prsty nebo dokonce noha, mají rakovinu, nádory, jsou po vážných operacích a nedostanou nic,“ napsala do komentáře Denis.
„Ten důchod mají zřejmě kvůli váze. Nejsou schopni naplno pracovat, s takovou vahou to ani nejde. Přeji, ať vše zvládnou, ať se jim podaří zhubnout. Věřím, že je to těžký, taky mám potíže si nedat sladký,“ napsala Sandra.
Marie nebyla dvacet let u lékaře
Zdravotní stav Marie přitom rozhodně nebyl něco, co by šlo dál přehlížet. Přesto se lékařům dlouhé roky vyhýbala. Důvodem nebyla lhostejnost, ale silný strach, který ji zcela paralyzoval. „Nebyla jsem u lékaře na preventivních prohlídkách okolo dvaceti let, protože se bojím lékařů, bojím se bolesti a je mi nepříjemné, když na mě někdo sahá,“ vysvětlila Marie.
S diabetem 2. typu bojovala osmým rokem a nemoc si na jejím těle vybrala vysokou daň. Jedním z nejvážnějších problémů se stala hnisající rána na patě, kvůli níž téměř přestala chodit. Dlouhé stání pro ni bylo prakticky nemožné a běžný pohyb se stal utrpením. Podle Evžena Machytky mohl komplikace zhoršovat i inzulin, který si Marie kvůli cukrovce aplikovala. Právě ten podle něj mohl stát nejen za špatným hojením rány, ale i za tím, že se jí během hubnutí nedařilo výrazněji snižovat váhu.
Odborník proto navrhl jiný postup – modernější léčbu diabetu 2. typu a obezity pomocí injekcí. Ta by podle něj mohla pomoci hned několika způsoby zároveň. „On působí mimo jiné tím způsobem, že zvyšuje sekreci přirozeného inzulínu, takže díky němu budete mít vlastního inzulínu více. Kromě toho je to lék, který navozuje pocit sytosti, takže budete méně bojovat s pocitem hladu, který máte při tom hubnoucím režimu,“ vysvětluje Marii Evžen Machytka.
Marie nakonec za rok shodila 49 kilogramů. Obezitolog však přiznal, že lék na hubnutí v jejím případě nezafungoval úplně nejlépe. „Současně se ukázalo, že pokud jde o redukci hmotnosti, Marie nepatří mezi pacienty, kteří na tuto léčbu dobře reagují. To není úplně výjimečné – i když jsou tyto léky obecně velmi účinné, vždy existuje skupina pacientů, u kterých je efekt na hmotnost výrazně menší,“ popisuje Machytka.
Kvůli stále vysokému BMI zatím Marie na odstranění přebytečné kůže nedosáhla. Lékař jí ale dal jasnou podmínku i naději zároveň – pokud se jí během následujících šesti měsíců podaří váhu snížit přibližně na 100 kilogramů, zákrok jí bez váhání provede.