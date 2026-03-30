Nakažlivě optimistická Zuzana Balcarová žije v Pardubicích se svým manželem a dvěma dětmi. Ty mají devět a dvanáct let a jsou jí velkou životní oporou. „V pubertě jsem byla statná,” otevírá Zuzana, zatímco její manžel Michal vzpomíná na dobu, kdy se oba potkali: „Když jsem ji poznal tak pro mě byla ideální. Krev a mlíko. Ta láska byla hodně velká. Rozuměli jsme si, sportovali, jezdili na kole.” „Nějak se to ale za těch šestnáct, sedmnáct let úplně změnilo,” navazuje Zuzana a dodává: „Postupem času jsme zjistili, že máme jiný názor na výchovu dětí a přístup k životu. Takže jsem zajídala stresy.”
Milující máma s roztroušenou sklerózou. V Extrémních proměnách se představí nezlomná a vždy pozitivní Zuzka
Čtyřicetiletá Zuzana se do Extrémních proměn přihlásila zejména kvůli rodině a svému zdraví. Dlouhodobě se potýká s roztroušenou sklerózou a nadváha pro ni představuje velkou zátěž, která ji omezuje jak v běžném životě, tak zejména s jejími dětmi.
Jídlo a jeho konzumace se v jejich společné domácnosti stává někdy i zdrojem konfliktů a Zuzana dokonce jí potají, tak aby to manžel neviděl a nic neřešil. „Nedělá mi problém sníst dvě pizzy během večera,” přibližuje své stravovací návyky Zuzana ze svého nejoblíbenějšího místa v celém bytě, z gauče. „Už kolikrát jsem říkala, že zhubnu, že do toho jdu. Manžel už nad tím rezignoval. Ztratil ve mně důvěru.”
Zuzana se svými problémy nechce nikoho zatěžovat a prakticky ani sdílet, jak jí její váha trápí. Do toho všeho Michal na kameru přiznává, že už ji bere spíše jako spolubydlící, a dokonce spí oba odděleně. „Jste v okolí spousty lidí, ale uvnitř jste sám,” přiznává na kameru viditelně pohnutá Zuzana.
O svém zdravotním stavu dále říká: „Můj nejhorší den v životě byl, když mi řekli, že mám roztroušenou sklerózu. To bylo těžké a hodně mi to změnilo život. Máte strašně velké obavy a strachy. Když jsem šla večer spát, tak jsem se bála, co když se ráno nebudu moct hýbat, nebo co když nebudu moct hýbat rukama. A co když nebudu moct mít děti nebo umřu ve čtyřiceti.” Její maminka Jiřina dodává: „To si neumíte představit, jaké to je, když vašemu dítěti oznámí, že má takovou nemoc.”
Na Zuzaně je však od samého počátku patrná velká vnitřní síla ke změně a odhodlání. „S roztroušenou sklerózou už jsem se srovnala,” říká neústupně. „Teď potřebuji řešit obezitu. Ten pohled do zrcadla – je mi hrozně líto, že je takový, jaký je. Moje rodina je moje všechno. Můj život. Chci žít,” dodává vážně.
Obrovskou podporu cítí od celé rodiny, zejména pak ale od svých dětí. Její první vážení ukáže 149 kilogramů. „Nikdy bych neřekla, že se k tomuto číslu dopracuji. Nevím proč si s touhle věcí nedokážu poradit. Vůbec nedokážu odhadnout, co ten rok přinese, ale chtěla bych, abychom byli zase fungující rodina.” Manžel Michal obratem dodává: „Kdybych mohl, tak tam jdu místo ní a odmakám to za ni.” Když vzpomíná na první příznak roztroušené sklerózy, se kterou byla diagnostikována před čtrnácti lety, vytáhne z paměti hybnost pravé ruky: „Pro něco jsem sahala na stole a dala jsem ruku mimo. Stejně tak, když jsem si měla sáhnout na nos, tak mi ruka šla mimo.”
Obezitolog Evžen Machytka při kontrole Zuzanina zdravotního stavu shrnuje: „Roztroušená skleróza je bohužel jedno velké tajemství a naprosto nevyzpytatelné onemocnění, kde nejsme úplně schopni odhadnout, jestli dojde či nedojde k více či méně výraznému zhoršení."
Jak si Zuzana poradí s rokem plným výzev? A ustojí její manželství náročnou proměnu? To vše uvidíte v novém díle Extrémních proměn.