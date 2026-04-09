Lhal trenérovi, tajně jedl a hrozil mu konec v soutěži. Přesto dokázal zhubnout 71 kilogramů
Matěj Černý vstoupil do Extrémních proměn se 170 kily a návyky, které ho brzdily na každém kroku. Lhal trenérovi, tajně jedl a hrozil mu konec v soutěži. Nakonec ale zabojoval, překonal vlastní limity a shodil neuvěřitelných 71 kilo. Jeho příběh je důkazem, že i cesta plná pádů může vést k zásadní změně.
Hned na začátku bylo jasné, že to Matěj nebude mít jednoduché. Přestože se pustil do hubnutí, trenér Martin Košťál brzy zjistil, že se na svého svěřence nemůže stoprocentně spolehnout. Pravda vyšla najevo díky kamarádovi, který se rozhodl promluvit. Matěj totiž nedodržoval předepsaný jídelníček – ráno si tajně dopřával klobásy a na fotbale neodolal sekané v housce. Zlom přišel ve chvíli, kdy trenér nasadil Matějovi na dva týdny senzor sledující hladinu cukru v krvi. Data odhalila víc, než kdokoliv čekal. „Ve tři čtvrtě na jedenáct jíš cukr? To nemáš, ani když si dáš snídani,“ konfrontoval ho Košťál s večerními hodnotami. Ještě větší překvapení přišlo v noci, kdy hladina cukru vyskočila i kolem půl druhé. „On zkrátka jenom podvádí a lže,“ uzavírá zklamaný trenér.
Situace se vyhrotila při šestiměsíčním vážení. Druhý nesplněný cíl v řadě znamenal reálnou hrozbu vyřazení z pořadu. Matěj ale dostal poslední šanci – extrémní výzvu: ujet 100 kilometrů na kole pod pět hodin. Jinak končí.
Následující závod byl pro něj zkouškou fyzických i psychických sil. Sáhl si až na dno, ale nevzdal to. Cílovou pásku nakonec proťal v čase 4 hodiny a 52 minut. „Bylo vidět, jak bojuje sám se sebou. Bylo vidět, jak strašně to chce dát. A to, že to dal, mám z toho úplně husinu,“ neskrýval emoce v cíli Martin Košťál.
Když už se zdálo, že má Matěj to nejhorší za sebou, přišla další rána. Pád přes řídítka znamenal sádru na jedné ruce a dlahu na druhé. Ani to ho ale nezastavilo. Trénink přizpůsobil novým podmínkám a na devítiměsíční kontrole konečně splnil stanovený cíl. K vysněné operaci převislé kůže to však stále nestačilo – musel jít ještě dál.
Po roce tvrdé práce dorazil na závěrečný galavečer jako úplně jiný člověk. Shodil neuvěřitelných 71 kilogramů a od lékaře Marka Kubíka získal poukaz na plastickou operaci. „Dosáhl jsem toho, že jsem hubený, ale pořád to není konec. Těch cílů mám ještě daleko víc,“ říká s úsměvem.
A změny se neodehrály jen na jeho těle. Matěj přiznal, že do jeho života vstoupila i nová láska. „Našel jsem si slečnu, se kterou teď jsem, takže uvidíme,“ naznačuje spokojeně, že jeho proměna pokračuje i mimo kamery.