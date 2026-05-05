„Většinou dorazím do práce a odeberu se pro bílé pečivo a dám si k tomu pátek salámu,” popisuje Karolína své stravovací návyky kdy potvrzuje, že jídlo opravdu miluje. Její obezitou podle ní trpí nejvíce její babička.
Karolína z Extrémních proměn váží 125 kilo. Po bolestivém ponížení chce změnit život kvůli dceři
Karolíně Machačové je dvacet devět let a pracuje jako květinářka. S bývalým partnerem má sedmiletou dceru a jídlo s úsměvem označuje za svou velkou slabinu. Navíc jí pořád ve spěchu a za pochodu.
„Vím,
že mě má ráda, ale představovala bych si, abych vypadala jinak.
A chci se vyvarovat tomu, aby kvůli tomu trpěla i moje dcera.
Většinou, když máme den na prd, tak si to spravíme filmem a
něčím k tomu,” popisuje Karolína.
A jak se její hmotnost s časem vyvíjela? „Byla jsem silnější od malička, asi nejsilnější z celé třídy na základce. Rodiče ten problém neviděli. Na škole začalo mé stresové přejídání a ta váha rostla dál, a to i během vztahu s bývalým partnerem. Ten chodil sportovat, byl aktivní, já ne, a to vedlo k našim neshodám.”
Na počátku Extrémních proměn není Karolína v lehké situaci. S partnerem šli od sebe a teď přechodně bydlí u maminky. Svůj vztah po vzájemné domluvě ukončili po osmi letech.
O své dceři Elišce říká, že je to od mala živel, a že ji „blbě
stíhá”. Karolína se totiž při aktivitách s ní zadýchává.
Velkého příkoří se jí dostalo na pouti, kde ji nechtěli pustit
na jednu z atrakcí, protože je na ni moc těžká, vzpomíná se
slzami.
Při pohledu do zrcadla si Karolína nebere servítky a říká, že by se za svou váhu stydí. Pro zhubnutí má velkou motivaci. „Jsem schopná udělat všechno, abych se takhle už nikdy neviděla. Chci to ukázat všem kdo se mi posmívali, ale hlavně chci dokázat svojí dceři, že na to má, aby na ni byla pyšná a nemusela se za ni stydět.”
Karolína by ráda vážila stejně jako na střední škole, dokonce si schovala šaty z té doby. Její první vážení ukáže 125 kilogramů. První trénink se však ukáže jako velmi komplikovaný. „Já jsem chvilku ani nevěděl co s ní a byl jsem takový kousek od toho, abych ji poslal domů,” říká trenér Martin Košťál. „Tady to bude nepříjemný a budeme muset makat,” říká těžce unavené Karolíně během prvních cviků Martin.
