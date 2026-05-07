Na začátku stála před kamerami Karolína Machačová jako žena, která sama se sebou nebyla spokojená. Nesla si kila navíc, čerstvý rozchod i nízké sebevědomí, které se postupně propsalo do jejího každodenního života. O rok později ale diváci Extrémních proměn viděli úplně jiný obraz: usměvavou mladou maminku v elegantních šatech, která zhubla neuvěřitelných 56 kilogramů a znovu začala věřit nejen sobě, ale možná i lásce.
Karolína v Extrémních proměnách zhubla 59 kilo. Fanoušky si ale získala pro jinou věc
Karolína z Extrémních proměn během roku zhubla 56 kilogramů a prošla proměnou, která změnila nejen její postavu, ale i sebevědomí. Z mladé maminky, která do pořadu vstupovala po rozchodu a s váhou 125 kilo, je dnes usměvavá žena. A zdá se, že nová energie jí pomohla i ve vztahu s bývalým partnerem Lukášem.
Karolína do pořadu vstupovala s váhou 125 kilogramů. Za sebou měla rozchod s partnerem Lukášem, s nímž má sedmiletou dceru Elišku. Právě pro ni chtěla změnu dotáhnout do konce. Během náročného roku ale neproměnila jen svou postavu. Postupně začala měnit i způsob, jakým o sobě přemýšlí, jak vystupuje a jak se staví k životu. A právě tahle vnitřní proměna nakonec ovlivnila i její vztah s bývalým partnerem.
Jiskra mezi nimi znovu ožívá
Jak Karolína získávala zpět sebevědomí, začala se měnit i atmosféra mezi ní a Lukášem. Z bývalých partnerů, kteří šli od sebe, se znovu stali lidé, kteří si mají co říct. Začali si častěji psát, trávit spolu čas a opatrně zjišťovat, jestli mezi nimi ještě něco zůstalo.
Karolína sama připustila, že se v ní začala probouzet naděje na nový začátek. „S Lukášem si v poslední době víc a víc píšeme, rozumíme si, takže nastává i myšlenka, že bych to chtěla zkusit znova dát dohromady.“ Společně vyrazili na oběd i na večeři a chvíle bez dcery jim prý připomínaly začátky vztahu. Jako by spolu znovu randili.
Karolína si ale dobře uvědomuje, že Lukášův zájem nestojí jen na tom, že výrazně zhubla. Sama říká, že hlavní změna se odehrála uvnitř. Právě nízké sebevědomí totiž podle ní v minulosti ovlivňovalo její chování a nakonec i partnerský vztah. „Myslím si, že Lukášovi imponuje to, že teďka vidí silnější ženskou, co se týká sebevědomí. My jsme se nerozešli kvůli mojí vizáži nebo kvůli tomu, jak vypadám, ale kvůli mému chování, které pramenilo z nízkého sebevědomí.“
Krásný vztah na obzoru
Na závěrečném galavečeru už před rodinou a diváky nestála žena, která se za sebe stydí. Karolína působila sebejistě, klidně a šťastně. V elegantních šatech ukázala výsledek tvrdé práce, ale také nový postoj k sobě samé. Proměna jí nepřinesla jen nižší číslo na váze, ale i pocit, že má svůj život znovu pevněji v rukou.
A zdá se, že se změna promítla i do jejího soukromí. Když přišla řeč na Lukáše, otce malé Elišky, Karolína neskrývala úsměv ani vděčnost. „Změnilo se to, že máme krásný vztah, takže jsem za to ráda.“
Zda znovu vytvoří pár, ukáže až čas. Jedno je ale jisté už teď: Karolína během roku dokázala mnohem víc než jen zhubnout. Našla zpátky samu sebe.