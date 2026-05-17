Finále završilo cestu, během níž soutěžící projeli Laos, Kambodžu a Thajsko. Formát Asia Express stojí na extrémně jednoduchém, ale tvrdém principu: dvojice mají na den k dispozici jen minimální rozpočet, musí si samy shánět dopravu, jídlo i nocleh a přitom plnit fyzicky i psychicky náročné úkoly. Prima pořad popisuje jako závod, ve kterém týmy cestují Asií s pouhým jedním eurem na den a snaží se dorazit do cíle rychleji než ostatní.
Jelýtka doběhla až na vrchol. Asia Express ovládli Vavřinec Hradilek a Tomáš Slavík
Dobrodružná show Asia Express zná své první vítěze. Po týdnech stopování, vyčerpání, improvizace a náročných úkolů doběhl až na vrchol tým Jelýtka, tedy kajakář Vavřinec Hradilek a biker Tomáš Slavík. Dvojice, která od začátku patřila mezi nejsilnější soutěžní páry, zvládla i závěrečný tlak finále a stala se historicky prvním vítězem české verze reality show.
Do rozhodující fáze se probojovaly tři dvojice: Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a Tomáš Slavík, Zrádci ve složení Jan Tuna a Nicole Šáchová a tým Něco jako pár, který tvořili Petra Lukešová a Filip Hromadník. Finále se odehrálo v thajském Bangkoku.
Jelýtka přitom do závěru vstupovala jako tým, který si už před finále dokázal vybojovat důležitou výhodu. V poslední hře o amulet zvítězili a místo peněz do společného banku si zvolili osobní výhodu, která jim zajistila nocleh i přímý postup do cíle etapy bez další výzvy. Díky tomu se stali prvními finalisty a do závěrečného souboje šli s pověstí dvojice, která umí zabrat ve správný moment.
Jejich vítězství tak působí jako logické vyústění celé soutěžní cesty. Hradilek se Slavíkem měli fyzickou kondici, závodnickou hlavu i schopnost fungovat pod tlakem. Asia Express ale ukázal, že samotná sportovní výkonnost nestačí. Soutěž prověřila i komunikaci, trpělivost, schopnost improvizovat a pracovat s únavou. Právě v tom Jelýtka obstála.
Během celé řady navíc nepatřila jen k nejrychlejším, ale i k divácky výrazným týmům. Jejich spojení sportovní dravosti, humoru a kamarádské energie vytvořilo dvojici, která do závodu přinášela soutěživost bez zbytečné hysterie. I proto jejich triumf nepůsobí jako náhoda, ale jako výhra týmu, který dokázal spojit výkon s nadhledem.
První řada Asia Express tak skončila vítězstvím dvojice, která od začátku patřila k favoritům, ale musela svou pozici potvrdit až v nejtěžších chvílích. Jelýtka doběhla do cíle jako tým, který měl sílu, taktiku i výdrž. A především ukázal, že v závodě napříč Asií nerozhodují jen rychlé nohy, ale i hlava, sehranost a schopnost neztratit humor ve chvíli, kdy už docházejí síly.