Influencerku z Bachelora našli mrtvou v rokli. Policie její identitu potvrdila neobvyklým způsobem
Týdny ležela ve vodě bez dokladů i oblečení. Identitu maďarské influencerky Annabelly Lovasové nakonec potvrdil až zub zaslaný přes Interpol. Přestože vyšetřovatelé vyloučili cizí zavinění, okolnosti její smrti na ostrově Gran Canaria zůstávají nejasné.
Tělo dvaatřicetileté Lovasové bylo objeveno loni v březnu v rokli El Berriel, v oblasti, kam se podle policie běžný člověk prakticky nemá šanci dostat. Právě místo nálezu od začátku vyvolávalo pochybnosti. Vyšetřovatelé se pokoušeli zmapovat její poslední kroky, ale bez úspěchu. „Potřebujete být profesionální lezec, ne obyčejný turista,“ řekl španělskému deníku La Provincia k místu nálezu policejní šéf Pablo Fernández Sala.
Podezření vzbuzoval také stav těla. Influencerka byla nalezena bez oblečení od pasu dolů a její ostatky byly ve velmi pokročilém stádiu rozkladu. Ve vodě podle policie ležela přibližně 15 až 20 dní, což zásadně zničilo většinu stop. Otisky prstů se kvůli poškozeným konečkům získat nepodařilo a kriminalisté tak při identifikaci museli hledat jinou cestu. Nejprve se opírali o tetování, později se klíčem stal chrup.
Ani pitva ale vyšetřovatelům nepřinesla jasné vysvětlení, co se vlastně stalo. Vyloučila sice násilnou smrt, škrcení, sexuální útok i utonutí, přesnou příčinu úmrtí ale určit nedokázala. Stav těla byl natolik špatný, že nebylo možné spolehlivě zjistit ani případná zranění, ani sestavit přesný sled událostí. Situaci navíc komplikovalo i to, že se u ženy nenašly žádné osobní věci.
Zásadní obrat přišel až po několika měsících. Policie oslovila Interpol, obeslala databáze a snažila se získat i DNA, kterou chtěla porovnat s rodinou. Jenže i tady narážela na problém, protože odebrané vzorky byly kvůli stavu těla nekvalitní a výsledky nepřinášely jistotu. Nakonec pomohl až chrup. Vyšetřovatelé nechali přes Interpol odeslat otisk stoličky a právě ten přinesl jednoznačnou shodu. „Jakmile máte jméno, vše jde snáz. Zuby fungují podobně jako otisky prstů,“ doplnil Sala.
Teprve tímto způsobem se podařilo potvrdit, že nalezenou ženou byla pohřešovaná Annabella Lovasová. Policie pak začala pracovat s teorií, že mohla zemřít jinde a tělo se do rokle dostalo až později. V únoru totiž oblast zasáhly silné deště a přívalová voda mohla tělo odnést do místa nálezu. Vyšetřovatelé proto připouštěli možnost nehody i sebevraždy, ale jistou verzi nemají.
Jisté je jen to, že Annabella už byla dříve vedena jako pohřešovaná. V prosinci 2024 ji policie našla v apartmánu v Playa del Inglés, kde tehdy uvedla, že je v pořádku a nepřeje si kontakt s rodinou. Krátce nato ale znovu zmizela a její příbuzní v únoru nahlásili další pohřešování.
Lovasová se v Maďarsku proslavila účastí v reality show. Později prodělala rakovinu a podle médií se potýkala i s psychickými problémy. Objevily se také informace, že jí mohly dojít peníze a mohla skončit bez domova. Přestože je případ oficiálně uzavřen, nad její smrtí dál visí řada otazníků. Není jasné, jak se dostala do tak nepřístupné oblasti, proč chyběla část oblečení ani co přesně vedlo k jejímu konci. Policie na tyto otázky odpověď nemá.