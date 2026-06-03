Pro Vaculu půjde o televizní moderátorskou premiéru. Do role tak vstupuje bez předchozí zkušenosti s podobným formátem, zároveň ale s tématem, které ho podle jeho slov osobně zajímá. Farma Česko pro něj není jen další reality show, ve které se soutěžící přetahují o výhru a pozornost kamer. Vnímá ji hlavně jako prostředí, ve kterém se velmi rychle ukáže, jací lidé doopravdy jsou.
Hop nebo trop? Adam Vacula jde do risku. Po kritice první Farmy ho Nova posílá zachránit reality show
Reality show Farma Česko se vrací na obrazovky a tentokrát přichází s výraznou změnou. Po první řadě, během níž se na tehdejšího moderátora Vladimíra Šíra snesla kritika části diváků, se Nova rozhodla vsadit na novou tvář. Druhou sérií provede diváky herec Adam Vacula, kterého si publikum pamatuje především ze seriálu Zlatá labuť.
„Nabídka moderovat Farmu mě zaujala. Nevnímám ji jen jako zábavnou reality show, ale také jako prostředí, ve kterém se velmi rychle a autenticky ukazuje lidská povaha,“ prozradil Vacula.
Právě lidské chování pod tlakem je podle něj na pořadu nejzajímavější. Soutěžící se ocitnou mimo běžný komfort, bez každodenních jistot a v prostředí, kde se musí spoléhat na sebe i na lidi, které předtím vůbec neznali. To podle Vaculy vytváří situace, které jsou pro diváka mnohem zajímavější než obyčejná soutěž o peníze.
„Na Farmě mě fascinuje především to, co se s lidmi stane ve chvíli, kdy jim vezmete komfort, soukromí a každodenní jistoty. Právě tehdy začínají padat masky a mnohem víc vynikne skutečný charakter člověka. Baví mě sledovat, jak si lidé budují své postavení ve skupině, jak reagují na tlak, konflikty, samotu nebo potřebu uznání,“ řekl Vacula.
„Na Farmě mě fascinuje především to, co se s lidmi stane ve chvíli, kdy jim vezmete komfort, soukromí a každodenní jistoty. Právě tehdy začínají padat masky a mnohem víc vynikne skutečný charakter člověka. Baví mě sledovat, jak si lidé budují své postavení ve skupině, jak reagují na tlak, konflikty, samotu nebo potřebu uznání,“ řekl Vacula.
Herec zároveň připustil, že k podobnému typu soužití nemá úplně daleko. Sám si podle svých slov v životě vyzkoušel různé formy komunitního fungování, a proto ho zajímá, jak silně dokáže prostředí změnit lidské chování, rozhodování i vztahy.
„Možná k tomu mám blízko i proto, že jsem sám v životě zažil různé formy komunitního soužití a vím, jak silně dokáže prostředí ovlivnit naše chování i rozhodování. O to zajímavější je sledovat, jak se s podobnou situací vyrovnávají lidé, kteří se navzájem vůbec neznají a jsou vystaveni neustálému tlaku,“ dodal.
Druhá série Farmy Česko odstartuje v pondělí 22. června. Vítěz reality show může získat až 1,5 milionu korun. Platforma Oneplay nabídne čtyři premiérové díly týdně, vždy od pondělí do čtvrtka. Televize Nova je odvysílá s jednodenním odstupem, tedy od úterý do pátku.