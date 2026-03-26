Honza z Extrémních proměn ukázal tělo po operaci. Klinika zveřejnila výsledek zákroku

Byl závislý na mobilu, denně vypil litry slazených nápojů a jeho váha se zastavila až na hranici 197 kilogramů. Život mu komplikovalo mnoho zdravotních komplikací a lékaři ho varovali před vážnými následky včetně náhlého úmrtí. Dnes je ale všechno jinak. Honza Erben, účastník pořadu Extrémní proměny, prošel radikální změnou a tři měsíce po finále je k nepoznání.
Obezita jako tikající bomba
Ještě před rokem přiznával, že svůj život spíš přežívá než skutečně žije. Obezitolog Evžen Machytka v podcastu Extrémní proměny upozorňuje, že problém zdaleka není jen estetický. „Obezita je nemoc. Způsobuje cukrovku, podílí se na vzniku mrtvice, infarktu, mnoha druhů nádorů, ničí klouby. Člověk je také mnohem více ohrožen tím, čemu říkáme náhlá smrt,“ vysvětluje lékař. Zároveň otevřeně popsal i dopady extrémní obezity na intimní život: „Nejdříve si muž na něj nevidí, ale ještě ho uchopí. Pak se ale dostane do stádia, kdy si na něho nejen nevidí, ale ani ho neuchopí.“
Zdravotní komplikace a boj o návrat
Proměna ale nebyla ani zdaleka jednoduchá. Během natáčení přišly vážné komplikace – Honzu trápila srdeční arytmie a jeho stav vyústil až v operaci srdce. Po zákroku navíc nesměl několik týdnů cvičit, což byl v rámci náročného režimu zásadní problém. „V Extrémních proměnách se hubne velice rychle a je tam velká fyzická zátěž. Měl jsem o Honzu strach nejen z hlediska zdravotního, ale když jsme mu zakázali na několik týdnů se hýbat, myslel jsem si, že to nezvládne,“ přiznává Machytka. Navzdory všemu ale Honza ukázal obrovskou odhodlanost. „Stalo se ale něco neuvěřitelného, klobouk dolů, co dokázal. Navíc se pořád krásně staral o dceru. Pro mě je Honza člověk, který mě inspiruje svým každodenním přístupem,“ dodává lékař.
Proměna, která dojímá
Výsledky jeho snažení nenechaly chladnými ani diváky. Na sociálních sítích se objevují stovky reakcí. „Nevěřila jsem, že to dokáže. Byl fakt moc kulatý. Je to sakra těžké. Myslela jsem, že nesplní, že se mu povede jen část. Jsem nadšená a šťastná za něj. A pyšná,“ napsala jedna ze sledujících. Další divačka dodává: „Každá jedna extrémní proměna je wauu, ale tahle byla zatím nejdramatičtější a nejkrásnější. Za mě je ještě fascinující, jak se ti lidé fakt změní v obličeji.“ Závěrečnou tečku za fyzickou proměnou udělal plastický chirurg Marek Kubík, který odstranil přebytečnou kůži. I on neskrýval emoce: „Honzi, já děkuji, že jsem u toho s Vámi mohl být.“
Rodina na prvním místě
Tři měsíce po natáčení je pro Honzu nejdůležitější rodina. Jeho vztah s partnerkou Jíťou je podle odborníků jedním z pilířů jeho změny. „Krásný pár, který stojí jeden na druhém, mají se rádi a pomáhají si. A to přináší obří štěstí oběma,“ říká psycholožka pořadu Simona Hřebíčková. Není proto překvapením, že padá otázka na svatbu. Honza ale zatím konkrétní termín neprozradil: „Ještě zatím ne, je toho hodně. Ale ladíme to. Všechno to plánování nechávám na Jítě, protože ta to má všechno dané, tak jak to má být. Já kdybych chtěl jiné datum, tak to tak nebude,“ říká s úsměvem. Moderátor Martin Košťál reagoval s nadhledem: „Všude je to stejné, jdeme od toho.“
Honza má jasno i o budoucnosti: „Další dítě, svatba a užívat si života s dětmi a Jíťou!“ Zásadní ale bude udržet nový režim. Jak upozorňuje Machytka, právě to rozhodne o dlouhodobém úspěchu. „Pokud se přestanu hýbat, váha se ještě chvíli drží, ale ubývají svaly a naopak přibývají tuky. Vše snadno poznám na obvodu pasu,“ varuje. Zdá se ale, že Honza tentokrát ví, co dělá – a svůj nový život už nepustí.