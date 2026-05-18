Jirka a Šárka se seznámili přes kamarády před pěti lety. Šárka sebe sama označuje za fanatika do bot, kabelek, doplňků a šperků s tím, že se najednou objevila na malé rodinné farmě, ještě navíc daleko od lidí. „Přála jsem si žít na Manhattanu a jezdit v limuzínách. Místo toho bydlím na samotě u lesa a jezdím traktorem v poli,“ říká hned na úvod závěrečného dílu Extrémních proměn Šárka. „Nechtělo se mi to tady opustit, takže se s tím Šárka smířila. Byla to pro ni velká oběť,“ říká její manžel Jirka.
Extrémní proměny uzavře příběh Šárky: Váží 122 kilo a bojí se, že kvůli obezitě přijde o rodinu
V závěrečném díle druhé řady Extrémních proměn se divákům televize Nova představí Šárka Lechanová. Sympatická a výřečná žena Šárka žije s partnerem Jirkou na malé rodinné farmě, kterou spolu svépomocí rekonstruují, s jejich tříletým synem Honzou, kterému neřeknou jinak než Jeník.
Šárka už od mala poslouchala, že je tlustá. Od doktorů i v kolektivu. „Měl jsem trošku obavy z toho, že nám to nebude fungovat, když měla Šárka nějaké to kilo navíc. Snažil jsem se jí pomoct. Výlety, pohyb a podobně. Ale každý hrad, kam jsme mířili, je na kopci a bylo pro ni záběr tam vylézt. Nebylo to pro ni příjemné a chtěla s tím něco udělat,“ říká její partner Jirka.
„Moje největší neřest je moje povaha. Nedostatek pevné vůle, disciplíny a také trpělivosti. A tohle je nejhorší kombinace, kterou člověk může mít,“ říká Šárka, která si občas „na tajňačku“ kupuje něco dobrého, protože ví, že se na ni za to její manžel Jirka zlobí.
„Vztah není dobrý, není to kvalitní život. Máme problémy, máme hádky. Nejsem slepý, poznal jsem, že zase přibrala,“ komentuje výchozí situaci Jirka a pokračuje dále: „Říkám si, že si to od ní nezasloužím. Je to taková zrada, když jí člověk chce pomoct a jen se otočí a ona hned něčím zhřeší.“
Šárčina váha je ve vztahu velké téma. „Jirka mi řekl, jestli jsem si vědoma toho, že pokud přiberu hodně, když se to vyšplhá, tak že je tu velká šance, že mě opustí, protože se mnou nebude žít kvalitní život. Já ho samozřejmě miluji, je to moje rodina, je můj všechno, ale vím že teď by se měl s někým jiným mnohem líp, než se mnou,“ říká k vyhrocené situaci Šárka.
Zásadním uvědoměním, na které vzpomíná v slzách, byla pro Šárku chvíle, kdy jí syn Jeník ujel na kole a ona ho nedokázala dohnat. „Nejspíš se tam tehdy změnilo to, že jsem se začala hodně nesnášet,“ říká Šárka a s tvrdou sebekritikou dále pokračuje. „Ráno vstaneš, podíváš se do zrcadla a řekneš si, že seš hrozná matka, a ještě horší manželka. Nesplňuješ potřeby manžela, protože to nezvládáš a nesplňuješ ani potřeby svého syna. Co seš to za člověka. A takhle vstáváš každé ráno. Jsem fakt nešťastná, protože je to moje životní prohra. Už si sama nevěřím. Nedokážu s tím nic udělat a provedla jsem si to já sama, protože jsem si nikdy neuvědomovala, že jsem dost dobrá.“
První vážení se u Šárky zastaví na 122 kilogramech. Šárka má však velké ambice a sní o velkém váhovém úbytku. Za rok by ráda měla 60 kilogramů, tedy méně než polovinu. Na tureckém bootcampu se však velmi brzo ukáže, že Šárka má velké obavy ze selhání a se sebevědomím na tom není také nejlépe. „Šárka má i přes svůj úsměv sebevědomí totálně dole, na tomhle budu muset zapracovat, protože bez toho se neposune dál. Bude si muset začít věřit,“ všímá si okamžitě i trenér Martin Košťál. Obavy z vlastního selhání potvrzuje i návštěva psycholožky Simony Hřebíčkové.
Jak se Šárce podaří vyrovnat s náročným rokem plným výzev uvidí diváci TV Nova ve středu od 20.20 na obrazovkách TV Nova. Od dalšího týdne pak budou moci sledovat Extrémní proměny Slovensko.