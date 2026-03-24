Epizoda byla od začátku plná zvratů. Poté, co kmen Padouchů nezískal v soutěži žádný bod, dostal kapitán Hrdinů, známý z Love Islandu Trabo, možnost přeskupit svůj tým. Nakonec se ale rozhodl pro minimální změny – do kmene přibral Leoše, Standu a Vivian, zatímco Nela zamířila opačným směrem. Síly se tím vyrovnaly na 11:11, jenže rovnováha dlouho nevydržela.
Drama kvůli müsli tyčince: Survivor šokoval nekompromisním vyhazovem jednoho z hráčů
Nejnovější epizoda drsné reality show Survivor přinesla moment, který může patřit k těm nejzásadnějším v historii pořadu – ze hry totiž musel odejít soutěžící kvůli porušení pravidel. Co přesně se stalo?
Všechno se zlomilo ve chvíli, kdy místo očekávané soutěže o odměnu přišlo nečekané oznámení. Moderátor Ondřej Novotný soutěžícím sdělil, že jeden z nich závažně porušil pravidla. Ukázalo se, že mladý influencer Leoš si tajně schoval jídlo. Následky byly okamžité – bez milosti byl ze soutěže vyloučen.
Leoš se snažil situaci vysvětlit a trest zmírnit. „Tu müsli tyčinku jsem si vzal, ale nesnědl ji, to je přece nějakým způsobem polehčující okolnost,“ hájil se. Dodal také: „Chápu, že je to porušení pravidel, pochopil bych, kdybych třeba přišel o následující odměnu, dvě, ale nemyslím si, že mi tenhle podvod získal jakoukoliv výhodu ve hře. Já tu tyčinku odevzdal… Pokud ses ale rozhodl mě vyloučit, tak mi stejně nic jinýho nezbývá…“
Ani jeho argumenty ale na moderátora nezapůsobily. Ten zůstal neoblomný: „Z hlediska lidského je mi to líto. Z hlediska pravidel je to naprosto jasné, to, co jsem řekl, platí. Odevzdej mi svůj šátek,“ rozhodl. Leoš se při odchodu snažil omluvit a rozloučit se slovy: „Ať vyhraje ten nejlepší. Myslel jsem si, že to budu já, ale očividně ne…“
Reakce ostatních hráčů byly spíše chladné
Rapper Adam situaci okomentoval bez obalu: „Jsem rád, že se to stalo, tady si člověk nemůže diktovat pravidla.“ Ostatní se shodovali, že Leošův odchod tým výrazně neoslabí. Denisa k tomu dodala: „Myslím si, že jedna müsli tyčinka mu za to asi nestála,“ a připojila i známé rčení: „Boží mlejny melou, pomalu, ale jistě.“
Navzdory této ztrátě se Hrdinům podařilo uspět alespoň v souboji o odměnu, díky čemuž si konečně dopřáli pořádné jídlo, čokoládu i ovoce. V klíčové hře o imunitu už ale tolik štěstí neměli. Ačkoliv dlouho vedli, v závěru při házení míčků na terče podlehli Padouchům. Kmen se zelenými šátky tak čeká další kmenová rada – už čtvrtá v řadě.