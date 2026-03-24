Reklama
Reklama
Reklama

Drama kvůli müsli tyčince: Survivor šokoval nekompromisním vyhazovem jednoho z hráčů

Moderátor realiaty show Survivor - Ondřej NovotnýFoto: TV Nova
Moderátor realiaty show Survivor - Ondřej NovotnýFoto: TV Nova
Jana Harmáčková

Nejnovější epizoda drsné reality show Survivor přinesla moment, který může patřit k těm nejzásadnějším v historii pořadu – ze hry totiž musel odejít soutěžící kvůli porušení pravidel. Co přesně se stalo?

Reklama

Epizoda byla od začátku plná zvratů. Poté, co kmen Padouchů nezískal v soutěži žádný bod, dostal kapitán Hrdinů, známý z Love Islandu Trabo, možnost přeskupit svůj tým. Nakonec se ale rozhodl pro minimální změny – do kmene přibral Leoše, Standu a Vivian, zatímco Nela zamířila opačným směrem. Síly se tím vyrovnaly na 11:11, jenže rovnováha dlouho nevydržela.

Všechno se zlomilo ve chvíli, kdy místo očekávané soutěže o odměnu přišlo nečekané oznámení. Moderátor Ondřej Novotný soutěžícím sdělil, že jeden z nich závažně porušil pravidla. Ukázalo se, že mladý influencer Leoš si tajně schoval jídlo. Následky byly okamžité – bez milosti byl ze soutěže vyloučen.

Leoš se snažil situaci vysvětlit a trest zmírnit. „Tu müsli tyčinku jsem si vzal, ale nesnědl ji, to je přece nějakým způsobem polehčující okolnost,“ hájil se. Dodal také: „Chápu, že je to porušení pravidel, pochopil bych, kdybych třeba přišel o následující odměnu, dvě, ale nemyslím si, že mi tenhle podvod získal jakoukoliv výhodu ve hře. Já tu tyčinku odevzdal Pokud ses ale rozhodl mě vyloučit, tak mi stejně nic jinýho nezbývá

Foto: TV Nova
Reklama

Ani jeho argumenty ale na moderátora nezapůsobily. Ten zůstal neoblomný: „Z hlediska lidského je mi to líto. Z hlediska pravidel je to naprosto jasné, to, co jsem řekl, platí. Odevzdej mi svůj šátek,“ rozhodl. Leoš se při odchodu snažil omluvit a rozloučit se slovy: „Ať vyhraje ten nejlepší. Myslel jsem si, že to budu já, ale očividně ne

Reakce ostatních hráčů byly spíše chladné

Rapper Adam situaci okomentoval bez obalu: „Jsem rád, že se to stalo, tady si člověk nemůže diktovat pravidla.“ Ostatní se shodovali, že Leošův odchod tým výrazně neoslabí. Denisa k tomu dodala: „Myslím si, že jedna müsli tyčinka mu za to asi nestála,“ a připojila i známé rčení: „Boží mlejny melou, pomalu, ale jistě.“

Navzdory této ztrátě se Hrdinům podařilo uspět alespoň v souboji o odměnu, díky čemuž si konečně dopřáli pořádné jídlo, čokoládu i ovoce. V klíčové hře o imunitu už ale tolik štěstí neměli. Ačkoliv dlouho vedli, v závěru při házení míčků na terče podlehli Padouchům. Kmen se zelenými šátky tak čeká další kmenová rada – už čtvrtá v řadě.

VIDEO: U Viviane Kerstin Terschawetz se po startu Survivoru rozjela vlna komentářů, ve kterých diváci porovnávají její „instagramový“ vzhled se syrovými záběry z ostrova a často sklouzávají k posměchu a hodnocení těla

Zároveň se v debatě objevuje i druhá strana, která připomíná vliv únavy, stresu a podmínek natáčení (a možného záměrného přibrání) a otevírá otázku, kde je hranice mezi kritikou hry a toxickým body shamingem. | Video: TV Nova

Zdroj: TV Nova

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama