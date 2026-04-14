Velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava, kteří nevynechají jediný zápas. Tak se hned na úvod nového dílu Extrémních proměn charakterizují Marie a Luděk Juhosovi. Zatímco Marii je 39 let a pracuje jako účetní v chráněné dílně, kde je zaměstnaná, je také v invalidním důchodu. O rok mladší Luděk je rovněž v invalidním důchodu, ale chodí si přivydělávat do reklamní agentury, a to jako pomocný dělník – balič.
Dohromady váží 369 kilogramů, sní o dítěti. Marie a Luděk jdou v Extrémních proměnách na hranici sil
Marii a Luďka spojuje nejen láska na první pohled, ale i společný boj s extrémní obezitou, která jim zásadně komplikuje život. Oba invalidní důchodci se rozhodli změnit svůj osud v pořadu Extrémní proměny – nejen kvůli zdraví, ale i kvůli snu o vlastní rodině. Jejich cesta nebude jednoduchá. Kromě vysoké váhy musí čelit i vážným zdravotním komplikacím a dlouhodobým obavám.
Marie a Luděk se spolu znají krásných a dlouhých šestnáct let, přičemž do manželského svazku vstoupili před jedenácti lety. „Byla to láska na první pohled,” říká něžně Luděk a dodává: „Nikdy jsem neznal tak chytrého člověka, hned mě tehdy zaujala tím, že z ní bude inženýrka.” Marie začátek jejich lásky popisuje takto: „Já jsem se do Luďka zamilovala, protože je velmi ohleduplný a hodný.” Oba se potkali přes seznamku. Jedna věc ale Marii trápí. Luděk podle ní totiž nebyl v minulosti tak výbušný, jako je dnes, byť Marie jedním dechem dodává, že by jí vždy „snesl modré z nebe.” V poslední době se však Luděk vzteká a nadává, a to Marii hodně mrzí. Kromě toho také s lítostí říká, že se jim kvůli váze běžné činnosti dělají špatně: „Objímání není tak intenzivní jako na začátku.”
Při pohledu do zrcadla je Luděk sám překvapený, jak mohl nechat váhu dojít, tak daleko. Marie je ještě o něco kritičtější vůči sobě samé: „Nemám ráda celé svoje tělo, a to, jak vypadá. Až na oči a část od nosu nahoru. Vidím strašně nešťastného člověka, který to nechal dojít takto daleko. Je to strašné.”
Marii byla před několika lety navíc diagnostikována cukrovka typu 2 a kvůli cukrovce se jí objevila, jak sama říká, díra v patě. Musela pak strávit rok doma a chodit o berlích, přičemž přestala skoro chodit. To ji dle jejích slov sociálně vyloučilo, protože všichni její kamarádi jsou aktivní lidé. Marie také dodává, že se sama sobě nikdy nelíbila. „Vždycky jsem všem záviděla, že jsou hubení, že mohou všechno,” reflektuje.
Marie s Luďkem mají velký sen, a to dítě: „Lékaři mi nedoporučují otěhotnět, a to ani přes umělé oplodnění, protože by se mohlo stát, že by Luděk byl s tím cvrčkem sám.” Ten k tomu říká: „Naší největší motivací je, abychom založili úplnou rodinu.” Marie by případně ráda udělala šťastné i dítě z dětského domova nebo kojeneckého ústavu. Dle svých slov chce dávat hlavně lásku. „Nechceme zůstat sami dva,” dodává.
Poté, co je oba navštíví průvodce pořadem a fitness trenér Martin Košťál a oznámí jim jejich přijetí do Extrémních proměn, je Marie velmi rozrušena a neudrží se na nohou. „Nebyla jsem u lékaře na preventivních prohlídkách okolo dvaceti let, protože se bojím lékařů, bojím se bolesti a je mi nepříjemné, když na mě někdo sahá,” překvapuje Marie. S cukrovkou bojuje osm let, navíc před více než deseti lety přišla o menstruaci.
„Setkal jsem se s hodně pacientkami, které řešily neplodnost v obezitě, ale údaj o desetileté absenci menstruace je pro mě nejvyšší číslo, jaké jsem kdy viděl,” říká k tomu obezitolog Evžen Machytka. Proč se po detailním vyšetření zdravotního stavu rozhodl k přijetí Marie do Extrémních proměn, vysvětluje takto: „Nejen, že měla cukrovku, ale především měla vysoké dávky inzulinu, to dělalo celou situaci náročnější. Měla také velkou motivaci zhubnout se svým manželem, v minulosti měla opakovaně špatné se hojící defekty na dolních končetinách v rámci tzv. diabetické nohy. Chtěl jsem jí dát šanci, protože pokud zhubne, může se úplně zbavit cukrovky.”
Poté, co doktor Machytka oba doporučí do Extrémních proměn, přijde velká radost a úleva. Marie na bootcamp dorazí na invalidním vozíku. „Je to pro mě hodně ponižující, že jsem ze sebe ve čtyřiceti letech udělala invalidu díky tomu, jak se k sobě chovám a jak jím.”
První vážení ukáže u Marie 162 a Luďka 207 kilogramů, a navíc se neobejde bez komplikací. Marie před ním nevydrží stát.
Jak zvládnou oba téměř rok trvající proměnu diváci uvidí ve středu ve 20.20 na obrazovkách TV Nova.