Denisa měla ve svých šestadvaceti letech pocit, že její život se odehrává hlavně za zavřenými dveřmi. Vyhýbala se zrcadlům, nerada chodila mezi lidi a obyčejné situace, které jiní berou jako samozřejmost, v ní vyvolávaly strach. Voda, výšky, pohled na vlastní tělo i obava z dalšího selhání pro ni představovaly překážky, které se zdály nepřekonatelné. Když se rozhodla vstoupit do slovenské verze reality show Extrémní proměny, vážila 170 kilogramů.
Do Extrémních proměn přišla se 170 kily a zlomenou duší. Denisa po roce všem vyrazila dech
Denisa Juhász vstoupila do Extrémních proměn se 170 kilogramy, strachem ze zrcadel i hlubokými ranami z dětství. Během roku ale dokázala víc než jen zhubnout desítky kilogramů. Překonala vlastní limity, postavila se svým obavám a na závěrečném galavečeru ukázala, že skutečná proměna začíná hlavně v hlavě.
Za její nadváhou se přitom neskrývalo jen přejídání nebo nedostatek pohybu. Denisa si s sebou nesla i bolest z dětství. Rodiče ji opustili, když byla ještě malá, a ona dlouho nedokázala pochopit proč. Místo odpovědí v sobě nosila pocit viny a přesvědčení, že za rozpad jejich vztahu mohla nějakým způsobem ona sama. Tíživé myšlenky ji postupně uzavíraly doma, kde se její svět zmenšil na samotu, televizi a jídlo.
Útěchu hledala hlavně večer. Přes den často nejedla skoro nic, vynechávala snídani i oběd, ale jakmile přišel večer, dostavily se velké porce a sladkosti. Jednou z jejích slabostí byli gumoví medvídci, kterých dokázala sníst opravdu hodně. Jídlo pro ni nebylo jen zdrojem energie, ale způsobem, jak na chvíli umlčet bolest, smutek i strach.
Na začátku své proměny otevřeně přiznala, jak těžké pro ni bylo podívat se sama sobě do očí. „Chci žít normální život. Já se někdy ani nepodívám do zrcadla, protože když se tam podívám, vidím svoje selhání a to, co vidět nechci. Když můžu, tak se zrcadlům vyhýbám, jen mě to deptá,“ svěřila se se slzami v očích.
Proměna pro ni proto nebyla jen bojem s kilogramy. Musela se postavit věcem, před kterými roky utíkala. Nešlo pouze o jídelníček, tréninky a disciplínu, ale především o práci s vlastní hlavou. Trenér Maroš Molnár později na galavečeru připomněl, v jakém stavu Denisu poznal. „Když jsem ji před rokem poznal, byla uzavřená, trpící, nešťastná a plná strachu.“
Během následujících měsíců si sáhla na dno. Tréninky ji vyčerpávaly, někdy padala na kolena a jen těžko popadala dech. Přesto pokračovala. Každý další krok pro ni znamenal nejen úbytek váhy, ale i malý důkaz, že dokáže víc, než si sama kdy připouštěla. Postupně překonávala vlastní limity, vrátila se do bazénu a dokázala čelit i panickému strachu z výšek.
Když se po roce objevila na závěrečném galavečeru, publikum vidělo úplně jinou ženu. Denisa zhubla neuvěřitelných 68 kilogramů. Hranici sta kilogramů sice nepokořila, ale to v tu chvíli nebylo podstatné. Na pódiu stála žena, která už nepůsobila zlomeně a neschovávala se před světem. Vyzařovala z ní energie, sebevědomí a radost z toho, že svůj život znovu drží ve vlastních rukou.
Sama Denisa přiznala, že díky celé cestě pochopila něco, čemu dříve nevěřila. Hubnutí nemusí být jen o trestu, hladu a výčitkách. Může být i cestou ke zdravějšímu, svobodnějšímu a šťastnějšímu životu. A právě to byl na její proměně možná ten nejsilnější výsledek.
S novým partnerem čeká miminko
Na Denisu čekaly nástrahy i po skončení náročného ročního maratonu hubnutí. Prošla si rozchodem s tehdejším partnerem a musela se smířit se smrtí milované babičky. Zároveň se tento čas stal obdobím, kdy se jí začala vracet váha. Chvíli trvalo, než se ze splínů dostala, nakonec se ale vrátila k pohybu i správnému stravování.
Po náročném období Denisa ale zase září. Potkala nového partnera a začalo se jí dařit. S partnerem je šťastná a po roce a půl vztahu čekají první miminko. Podle svých slov prožívá nejšťastnější období svého života.