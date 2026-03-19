Ještě nedávno trávila Marcela Krejčí z pořadu Extrémní proměny většinu dne za volantem kamionu. Pracovala i patnáct hodin denně, stres zaháněla sladkostmi a sen o dítěti se jí zdál stále vzdálenější. Během jediného roku ale dokázala něco, čemu by dřív jen těžko uvěřila – zhubla neuvěřitelných 50 kilogramů.
"Česká Margot Robbie," píší fanoušci. Marcela zhubla 50 kilo a znovu věří ve svůj sen
Ještě nedávno trávila dny za volantem kamionu a bojovala se stresem i váhou. Dnes má Marcela Krejčí o 50 kilo méně a znovu věří ve svůj největší sen – založit rodinu. Její proměna dojala nejen diváky, ale i jejího partnera.
Začátek její cesty přitom vůbec nebyl jednoduchý. Po návratu z bootcampu narazila na tvrdou realitu běžného života. Brzké směny, vyčerpání, napětí na cestách i minimum času na pohyb nebo pravidelné jídlo ji rychle dostaly na dno. Sama si uvědomila, že pokud zůstane za volantem kamionu, vysněnou proměnu jednoduše nezvládne.
Rozhodla se proto k zásadnímu kroku. Dala výpověď a vrátila se k tomu, co milovala už od dětství – ke koním. Začala pracovat jako jejich ošetřovatelka a tím odstartovala novou životní etapu. Velkou oporou jí byl i partner Jarek, který na sebe převzal vaření i přípravu krabiček, aby měla Marcela víc času na cvičení a regeneraci. Společné úsilí nakonec přineslo výsledek, který překvapil i ty, kteří jí od začátku fandili.
Na závěrečném galavečeru doslova zazářila. V sametových šatech s výrazným výstřihem působila sebejistě, elegantně a úplně jinak než dřív. Z kdysi unavené kamioňačky se stala žena, která vyzařovala nově nabytou energii. Některým divákům dokonce připomněla slavnou australskou herečku Margot Robbie. „Česká Margot Robbie,“ napsala sledující Aneta a další fanynka pořadu Lucie přidala: „Jo, já nemohla přijít na to, koho mi připomíná!“
Největší dojem ale Marcelina proměna udělala na jejího partnera. Když ji uviděl, nešetřil emocemi. „Je nádherná!“ vyhrkl dojatě. Netajil se ani tím, že právě takhle si její proměnu celou dobu představoval. „Já jsem na ni úplně pyšný,“ svěřil se s obdivem.
Pro Marcelu však nešlo jen o změnu vzhledu. S úbytkem váhy se znovu přiblížil i její největší životní sen. „Chci rodinu, chci ji s Jarkem, chci prostě dítě a já si myslím, že teď po proměnách už bychom to mohli zkusit,“ řekla otevřeně. Podle všeho jí navíc naději dodala i její gynekoložka, podle níž jí velký váhový úbytek otevřel novou cestu k založení rodiny.
Jarek, který z ní během večera nemohl spustit oči, pak jejich společnou budoucnost symbolicky potvrdil i vlastními slovy: „Doufám, že to spolu hodně daleko dotáhneme.“