Před měsícem porodila sedmé dítě. Další těhotenství žena Aleca Baldwina nevylučuje

Hilaria Baldwinová porodila dceru Ilarii Catalinu Irenu 22. září tohoto roku. Spolu s ní tak mají Baldwinovi dohromady sedm dětí. V rozhovoru pro týdeník Us Weekly osmatřicetiletá Hilaria přiznala, že už by s rozením klidně skončila, jenže… "Po sedmi dětech mám pocit, že už mám splněno. Ale není to jen o mně, ale i o Alecovi. Čas ukáže, jak to dopadne."

To, že má doma novorozeně, už moc neřeší, chod domácnosti to prý nijak nenarušilo. "Prostě jsem se smířila s tím chaosem," říká osmatřicetiletá lektorka jógy. Zlom prý u ní nastal po třetím porodu. "Musím říct, že jakmile jsem překročila hranici tří dětí, došlo ke smíření. Máme prostě divokou a super zábavnou domácnost. Pořád se něco děje."

Hilaria zároveň připustila, že ne vždy je vše zalité sluncem: "Být skutečně přítomná pro každé z dětí je těžké a samozřejmě se mi to nedaří vždy. S nejstaršími dělám večer úkoly, což musím vyvážit hraním si s mladšími dětmi a do toho kojím nejmladšího. Sladit to všechno, to už je docela makačka."

Rozhovor vyšel několik dní poté, co Hilaria sdílela snímek, na kterém spí společně s dcerkou Ilarií. Fotku pořídil Alec Baldwin, který čeká, zda bude čelit obvinění v souvislosti se smrtí kameramanky Rusty Halyny Hutchinsové.