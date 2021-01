Zemřela Bond girl a sexsymbol 80. let Tanya Robertsová. Když venčila psy, zkolabovala

V pětašedesáti letech zemřela Tanya Robertsová, kterou proslavila role Bond girl Stacey Suttonové v bondovce Vyhlídka na vraždu.

Sexsymbol osmdesátých let, která své rodné jméno Victoria Leigh Blumová vyměnila za zvučnější verzi, byla hospitalizovaná 24. prosince, když zkolabovala během venčení svých psů. Včera její agent zveřejnil na Facebooku zprávu, že herečka zemřela. "Když tuto zprávu píšu, je mi velmi smutno. Ano, Tanya dnes zemřela. Mám zlomené srdce," napsal na její oficiální fanouškovskou stránku Mike Pingel.

Herečka se objevila také v seriálu Charlieho andílci jako Julie Rogersová nebo v sitcomu Zlatá sedmdesátá. "Jsem zničený. Byla to úžasná a krásná žena a mám pocit, jako by ze světa zmizelo světlo. Byl to ten nejkouzelnější člověk, kterého jste mohli potkat, měla obrovské srdce. Milovala své fanoušky a myslím si, že si neuvědomovala, kolik pro ně znamenala," řekl Pingel portálu The Hollywood Reporter, kde také zdůraznil, že její smrt není nijak spojená s koronavirem.

Robertsová si zahrála také v několika erotických thrillerech jako Noční oči nebo Inner Sanctum a v roce 1982 nafotila sérii fotografií pro časopis Playboy.