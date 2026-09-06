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Zemřel Richard Tesařík z Yo Yo Bandu. Bylo mu 80 let

Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Zobrazit
19 fotografií
Richard Tesařík |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Česká hudební scéna přišla o jednu ze svých výrazných osobností. Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, dlouholetá tvář skupiny Yo Yo Band. O jeho úmrtí informoval v neděli syn Richard Tesařík.

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Podle rodiny zemřel muzikant po nemoci. Pozůstalí zároveň požádali veřejnost a média o respektování soukromí. Podrobnosti o posledním rozloučení oznámí později.

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Richard Tesařík se do povědomí posluchačů zapsal především jako člen a spoluzakladatel Yo Yo Bandu, který patřil k průkopníkům reggae, ska a dalších stylů, jež v českém prostředí dlouho neměly výraznější zastoupení. Kapela loni oslavila padesát let existence a během své kariéry si vybudovala silnou pozici na domácí hudební scéně.

Tesařík se ale nevěnoval jen kapele. Vydal také několik sólových alb a objevil se v řadě muzikálových projektů. Vedle zpěvu se věnoval i psaní textů a po desetiletí patřil k nepřehlédnutelným osobnostem české populární hudby.

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Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Zobrazit
19 fotografií

Jeho odchod tak uzavírá jednu výraznou kapitolu domácí hudební historie, se kterou byly spojeny nejen koncerty a nahrávky Yo Yo Bandu, ale i dlouhá řada dalších hudebních projektů.

Zdroj: iDNES.cz

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