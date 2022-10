Zemřel mim Jaroslav Čejka, dožil v domově pro seniory

"S velkým zármutkem oznamujeme, že dnes ráno zemřel ve věku 86 let tanečník a mim Jaroslav Čejka. Poslední rozloučení proběhne na Městském hřbitově v Opavě, kde bude rovněž pohřben. Prosíme o respektování jeho památky a soukromí celé rodiny," oznámila smutnou zprávu umělcova praneteř Barbora Šenfeldová.

Čejka, jehož proslavila pantomimická role slepice nebo třeba imitování zpěvačky Tiny Turnerové a komika Charlieho Chaplina a který v roce 2008 převzal cenu Thálie za celoživotní mistrovství, se před 14 lety po smrti maminky uchýlil do domova pro seniory. Jeho stav se ale poslední roky výrazně zhoršoval. Po operaci kolen byl upoután na invalidní vozík a prodělal i mozkovou mrtvici.

"Vzbudí ho na jídlo, nakrmí ho, jinak pořád spí. Herecká asociace mu koupila televizor, který má pořád puštěný, ale nekouká na něj. Ale cokoliv mu dáte, to slupne jako malinu. Jeho apetit je obdivuhodný. Jenže už o sobě neví, nikoho nepoznává. To je na tom všem to nejstrašnější. Tohle už bohužel není k žití," popsal před rokem jeho přítel Oldřich Bašuš pro televizi Prima.

Čejka se narodil 22. července 1936 v Ostravě. Od konce 50. do poloviny 70. let byl jednou z baletních hvězd Národního divadla, kde ztvárnil na čtyři desítky rolí. Spolupracoval také s tanečním souborem Pavla Šmoka a se svou pantomimou sjezdil takřka celý svět.