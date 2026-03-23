Společnost OnlyFans uvedla, že zemřel její majitel Leonid Radvinsky. Miliardáři bylo pouhých 43 let. „S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Lea Radvinského. Leo zemřel pokojně po dlouhém boji s rakovinou. Jeho rodina v této těžké době požádala o zachování soukromí“ uvedl mluvčí OnlyFans.
Zemřel majitel Only Fans. Miliardáři Leonidu Radvinskému bylo pouhých 43 let
Platforma OnlyFans změnila pravidla hry v online světě – a teď přichází smutná zpráva. Její majitel po dlouhé nemoci zemřel a zanechal za sebou byznys, který ovlivnil miliony lidí po celém světě.
Na OnlyFans mohou uživatelé za poplatek nabízet svůj obsah fanouškům. Jelikož je na webu povolená pornografie, využívají ji hojně pornoherci a pornoherečky. K říjnu 2025 měl Radvinsky podle žebříčku Forbes čistý majetek 7,8 miliardy dolarů. Popularita stránek šla raketově nahoru v období světové pandemie onemocní Covid-19. Ukrajinsko-americký podnikatel Leonid Radvinsky v roce 2018 odkoupil společnost Fenix International, která vlastní a provozuje streamovací platformu.
Only Fans je populární i mezi českými osobnostmi. Jendou z nejslavnějších tváří, která si na něm zřídila svůj účet, kde poskytovala předplatitelům lechtivý obsah je modelka Simona Krainová.
Zdroj. sít X, Forbes