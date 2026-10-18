Jirák se už v minulosti potýkal s vážnými zdravotními problémy. První infarkt prodělal už kolem čtyřicítky, další těžká zdravotní komplikace přišla v roce 2019, krátce po jeho sedmdesátých narozeninách. Tehdy ho současně postihla mrtvice i infarkt a skončil v péči pražského IKEMu. Přestože po zdravotních potížích výrazně zhubl, později působil, že se jeho stav stabilizoval.
Zemřel herec Ota Jirák. Přežil infarkty i mrtvici, osudnou se mu stala náhlá nemoc
Oblíbený herec a dabér Ota Jirák zemřel ve věku 77 let. Diváci si ho v posledních letech mohli pamatovat například jako otce Popelku ze seriálu Slunečná, jeho hlas ale provázel několik generací také díky legendárnímu dětskému pořadu Studio Kamarád. Více než čtyři desetiletí totiž mluvil za dobrosrdečného plyšového Hele z dvojice Jů a Hele.
Jirák se už v minulosti potýkal s vážnými zdravotními problémy. První infarkt prodělal už kolem čtyřicítky, další těžká zdravotní komplikace přišla v roce 2019, krátce po jeho sedmdesátých narozeninách. Tehdy ho současně postihla mrtvice i infarkt a skončil v péči pražského IKEMu. Přestože po zdravotních potížích výrazně zhubl, později působil, že se jeho stav stabilizoval.
Jedné dlouholeté závislosti se však vzdát nedokázal. Kouření ho provázelo i po prodělaných srdečních příhodách a sám o tom dokázal mluvit s typickým humorem. „Já ten první infarkt měl, když jsme se s kolegy vsadili, že rok nebudeme kouřit. Pozor, ne že přestaneme, ale že nebudeme. Tak kouřím dál,“ usmíval se.
Herec podle slov své manželky zemřel v sobotu večer po náhlé nemoci. Rodina se s ním rozhodla rozloučit v soukromí a poslední rozloučení se uskuteční pouze v úzkém rodinném kruhu.
Také samotné oznámení o úmrtí připomíná Jirákovu povahu a smysl pro humor. „Odešel z tohoto světa na nějaká zábavnější místo,“ stojí v něm. Rodina k tomu připojila i osobnější vzpomínku: „Nevelký výškou, ale obrovský díky svému srdci, laskavosti a empatii.“
Ota Jirák za sebou zanechal desítky filmových, televizních i dabingových rolí. Pro mnoho diváků ale navždy zůstane především hlasem, který patřil k jejich dětství – a který byl s postavičkou Hele spojený natolik, že si ji bez něj jen těžko představí.
Od loutkoherectví přes pantomimu až k činohře
Ota Jirák přišel na svět v dubnu 1949 v Debři u Mladé Boleslavi, většinu dětství ale strávil v Praze, kam se jeho rodina brzy přestěhovala. Už při studiích se vydal cestou divadla a na DAMU vystudoval loutkoherectví. Jeho profesní začátky přitom nebyly spojené jen s klasickým herectvím. Věnoval se také pantomimě a jako mim působil například v cirkuse Alfréda Ctibora Turby nebo ve skupině GAG Borise Hübnera.
Během kariéry prošel několika scénami. Hostoval v Semaforu i v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, výraznou část profesního života pak spojil s Městským divadlem Mladá Boleslav. Postupně si vybudoval pevné místo nejen na jevišti, ale také před kamerou a především za mikrofonem.
Jeho hlas znaly děti i dospělí
Právě dabing patřil k oblastem, ve kterých byl Jirák mimořádně výrazný. Několik generací dětí si jeho hlas spojilo především s plyšovým Hele ze Studia Kamarád, zdaleka ale nezůstalo jen u něj. Namluvil také mimozemšťana Alfa ze stejnojmenného seriálu, mamuta Mannyho v pěti filmech série Doba ledová nebo siláka Obelixe z příběhů o Asterixovi. Na čas propůjčil hlas rovněž skřítku Františkovi z Kouzelné školky, kterého po něm převzal Tomáš Juřička.
Díky charakteristickému hlasu dokázal Jirák vytvořit postavy, které si řada diváků automaticky spojovala právě s jeho projevem, přestože jeho samotného na obrazovce vůbec neviděla.
Před kamerou často oblékal bílý plášť
Jirák ale rozhodně nebyl jen dabérem. Pravidelně se objevoval také ve filmech a televizních seriálech. Diváci ho mohli vidět například v Životě na zámku, Novácích, seriálu Arabela se vrací, v Ordinaci v růžové zahradě 2 nebo v Modrém kódu.
Jeho civilní a důvěryhodný projev ho často předurčoval k rolím lékařů a dalších autoritativních, ale sympatických postav. V pozdějších letech se výrazně zapsal do povědomí také jako statkář Martin Popelka v seriálu Slunečná. Jeho postava byla důležitou oporou dcery Týny, kterou hrála Eva Burešová, a v příběhu zůstávala přítomná i poté, co Martin Popelka zemřel. Vyzkoušel si také roli televizního moderátora. Na Primě uváděl zábavný pořad To je fór.
Jedna žena po jeho boku celý život
Zatímco jeho profesní život byl pestrý, v soukromí patřil Jirák spíš k lidem, kteří nepotřebovali plnit stránky bulváru. Dlouhá léta žil s manželkou Drahomírou Jirákovou, s níž vychoval dceru Terezu. Právě manželka pro něj byla zásadní oporou v době, kdy se potýkal s vážnými zdravotními problémy a zotavoval se po infarktu a mrtvici. Sám jí připisoval velký podíl na tom, že se dokázal znovu vrátit k běžnému životu.
„Dostal jsem se z toho díky mé ženě Drahomíře. To, že mluvím celkem bez zadrhávání, je hlavně její zásluha. A že neříkám žádné hámotiny. Její rady spočívají hlavně v tom, co dělat nemám, čeho se vyvarovat,“ vysvětloval Jirák.
Klid našel na roubence s manželkou a jezevčíkem
Poslední roky života trávil Jirák s manželkou také na roubence, kterou si společně postupně upravili podle svých představ. Místo se pro ně stalo útočištěm před pracovním ruchem a prostorem pro klidnější život. Společnost jim dělal také jezevčík Ferda. Nebyl přitom prvním psem tohoto plemene v jejich domácnosti, ale už třetím jezevčíkem, kterého si manželé společně pořídili. I to dobře vystihovalo Jirákovo soukromí: místo okázalosti dával přednost dlouhodobým vztahům, známému prostředí a věcem, ke kterým měl skutečný vztah.