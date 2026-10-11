Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let

Jiří Štěpnička, herec s nezaměnitelným hlasem a výrazným charismatem, zemřel v neděli. Publikum ho znalo z desítek filmových, televizních i divadelních rolí a díky jeho vzhledu i projevu se mu někdy přezdívalo „český Harrison Ford“. V posledních letech už ale postupně ustupoval z pracovního tempa a s herectvím se pomalu loučil.
Jiří Štěpnička patřil k hercům, jejichž tvář i hlas si diváci dokázali okamžitě vybavit, v posledních letech ale svou kariéru postupně uzavíral a nyní česká herecká scéna přišla o jednu ze svých výrazných osobností.
Jiří Štěpnička, herec s nezaměnitelným hlasem a výrazným charismatem, zemřel v neděli. Publikum ho znalo z desítek filmových, televizních i divadelních rolí a díky jeho vzhledu i projevu se mu někdy přezdívalo „český Harrison Ford“. V posledních letech už ale postupně ustupoval z pracovního tempa a s herectvím se pomalu loučil.
Podle dostupných informací zemřel Štěpnička v neděli před polednem. Poslední období života strávil v péči zdravotníků a následně v domově pro seniory. O jeho úmrtí informovala Národní divadlo jeho dcera Judita. „Odešel v domově pro seniory ve Stodůlkách, kam byl přeložen z nemocnice,“ uvedla.
Štěpnička se narodil jako Jiří Samec a během dlouhé kariéry si vybudoval pověst herce, kterému seděly zejména autoritativní a elegantní postavy. Diváci si ho často spojovali s rolemi lékařů, primářů nebo dalších mužů s přirozenou autoritou, k čemuž přispíval i jeho hluboký, snadno rozpoznatelný hlas.
Vedle herectví se výrazně prosadil také v dabingu, kde jeho hlas patřil k těm, které si publikum dokázalo okamžitě spojit s konkrétními zahraničními hvězdami a filmovými postavami.
V posledních letech se ale jeho pracovní život postupně zklidňoval. Výrazným momentem byl listopad 2020, kdy překvapil odchodem z populárního seriálu Sestřičky, který navazoval na Modrý kód. V něm ztvárňoval primáře Bojana, jednu z výrazných postav nemocničního prostředí.
Jeho odchod ze seriálu tehdy působil jako jeden z prvních signálů, že Štěpnička začíná své profesní aktivity omezovat. Po desítkách let před kamerou, na divadelních prknech i za mikrofonem tak postupně uzavíral kariéru, během níž se stal jednou z výrazných tváří českého herectví.
Z natáčení odešel kvůli strachu z covidu
Výrazným momentem byl jeho odchod ze seriálu Sestřičky, který navazoval na Modrý kód. Štěpnička tehdy otevřeně přiznal, že rozhodnutí souviselo s pandemií a s tím, že vzhledem ke svému věku patřil mezi rizikové pacienty. „K rozhodnutí opustit jej jsem dospěl před dvěma měsíci. A to ve chvíli, kdy docházelo k mnohým změnám v natáčení vlivem šíření koronaviru, který postihl nemálo mých kolegů. A já jsem prostě dostal strach. Opravdu jsem se bál, že se nakazím, a protože tahle nemoc je nevyzpytatelná, nechtěl jsem tomu jít naproti,“ vysvětloval tehdy. Nešlo přitom o náhlý odchod z hereckého světa. Štěpnička měl za sebou v té době už desítky let práce a stovky rolí.
Od Národního divadla po stovky dabingových rolí
Na jevišti se pohyboval od mládí. Než zakotvil v pražském Národním divadle, prošel angažmá v Hradci Králové i Brně. V Národním divadle působil od poloviny sedmdesátých let a vytvořil tam více než stovku rolí. Před kamerou se objevoval už od začátku šedesátých let. V průběhu kariéry střídal film, televizi, divadlo i rozhlas a velkou část jeho práce tvořil také dabing.
Před kamerou byl lékařem znovu a znovu
Jedním z nápadných motivů jeho televizní kariéry byly role doktorů, primářů a dalších autoritativních mužů. Sám se tomu dokázal s nadhledem smát. „S lékaři jsem začínal ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze. V Ordinaci v růžové zahradě jsem byl primářem anesteziologie, pak následoval primář v seriálu Cesty domů, a v Modrém kódu jsem na postu primáře urgentu,“ popisoval svou televizní „lékařskou kariéru“.
Právě podobné role mu seděly i díky výraznému hlasu a přirozené autoritě, kterou před kamerou působil. Vedle nich ale zvládl i celou řadu zcela odlišných charakterů. Diváci si ho pamatují například jako vedoucího kanceláře Radka Krásu v retroseriálu Vyprávěj, podplukovníka Mareše v seriálu Chlapci a chlapi nebo Ludvíka v Synech a dcerách Jakuba skláře.
Jeho hlas patřil hollywoodským hvězdám
Stejně výraznou stopu zanechal Štěpnička v českém dabingu. Jeho hlasem u nás promlouvali Harrison Ford, Michael Douglas, Steven Seagal, Gérard Depardieu, Mel Gibson nebo Bill Murray. Za dabingovou práci získal v roce 2002 také Cenu Františka Filipovského. I tuto část profese komentoval s typickým humorem. „Práce se nesmírně zrychlila, musíte udělat za méně peněz víc práce. Ale ti ‚kluci‘ mi stárnou jako já, jdeme spolu dál,“ smál se.
Po smrti manželky přišlo těžké období
Velkou oporou mu po většinu života byla manželka Jana, s níž strávil 57 let. Společně vychovali syna Jakuba a dceru Juditu. Když v roce 2022 ovdověl, přiznal, že ztráta dlouholeté partnerky pro něj byla velmi těžká. Právě rodina, divadlo, film a dabing tvořily hlavní pilíře jeho života. Jiří Štěpnička za sebou zanechal mimořádně rozsáhlou práci a patřil k těm hercům, jejichž tvář i hlas byly známé několika generacím diváků