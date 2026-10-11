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Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let

Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
Ceny Thálie 2010 - činohra Jiří štěpnička.
Jiří Štěpnička
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7 fotografií
Jiří Štěpnička |
Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jiří Štěpnička patřil k hercům, jejichž tvář i hlas si diváci dokázali okamžitě vybavit, v posledních letech ale svou kariéru postupně uzavíral a nyní česká herecká scéna přišla o jednu ze svých výrazných osobností.

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Jiří Štěpnička, herec s nezaměnitelným hlasem a výrazným charismatem, zemřel v neděli. Publikum ho znalo z desítek filmových, televizních i divadelních rolí a díky jeho vzhledu i projevu se mu někdy přezdívalo „český Harrison Ford. V posledních letech už ale postupně ustupoval z pracovního tempa a s herectvím se pomalu loučil.

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Podle dostupných informací zemřel Štěpnička v neděli před polednem. Poslední období života strávil v péči zdravotníků a následně v domově pro seniory. O jeho úmrtí informovala Národní divadlo jeho dcera Judita. „Odešel v domově pro seniory ve Stodůlkách, kam byl přeložen z nemocnice,“ uvedla.

Štěpnička se narodil jako Jiří Samec a během dlouhé kariéry si vybudoval pověst herce, kterému seděly zejména autoritativní a elegantní postavy. Diváci si ho často spojovali s rolemi lékařů, primářů nebo dalších mužů s přirozenou autoritou, k čemuž přispíval i jeho hluboký, snadno rozpoznatelný hlas.

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Vedle herectví se výrazně prosadil také v dabingu, kde jeho hlas patřil k těm, které si publikum dokázalo okamžitě spojit s konkrétními zahraničními hvězdami a filmovými postavami.

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V posledních letech se ale jeho pracovní život postupně zklidňoval. Výrazným momentem byl listopad 2020, kdy překvapil odchodem z populárního seriálu Sestřičky, který navazoval na Modrý kód. V něm ztvárňoval primáře Bojana, jednu z výrazných postav nemocničního prostředí.

Jeho odchod ze seriálu tehdy působil jako jeden z prvních signálů, že Štěpnička začíná své profesní aktivity omezovat. Po desítkách let před kamerou, na divadelních prknech i za mikrofonem tak postupně uzavíral kariéru, během níž se stal jednou z výrazných tváří českého herectví.

Z natáčení odešel kvůli strachu z covidu

Výrazným momentem byl jeho odchod ze seriálu Sestřičky, který navazoval na Modrý kód. Štěpnička tehdy otevřeně přiznal, že rozhodnutí souviselo s pandemií a s tím, že vzhledem ke svému věku patřil mezi rizikové pacienty. „K rozhodnutí opustit jej jsem dospěl před dvěma měsíci. A to ve chvíli, kdy docházelo k mnohým změnám v natáčení vlivem šíření koronaviru, který postihl nemálo mých kolegů. A já jsem prostě dostal strach. Opravdu jsem se bál, že se nakazím, a protože tahle nemoc je nevyzpytatelná, nechtěl jsem tomu jít naproti,“ vysvětloval tehdy. Nešlo přitom o náhlý odchod z hereckého světa. Štěpnička měl za sebou v té době už desítky let práce a stovky rolí.

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Od Národního divadla po stovky dabingových rolí

Na jevišti se pohyboval od mládí. Než zakotvil v pražském Národním divadle, prošel angažmá v Hradci Králové i Brně. V Národním divadle působil od poloviny sedmdesátých let a vytvořil tam více než stovku rolí. Před kamerou se objevoval už od začátku šedesátých let. V průběhu kariéry střídal film, televizi, divadlo i rozhlas a velkou část jeho práce tvořil také dabing.

Před kamerou byl lékařem znovu a znovu

Jedním z nápadných motivů jeho televizní kariéry byly role doktorů, primářů a dalších autoritativních mužů. Sám se tomu dokázal s nadhledem smát. „S lékaři jsem začínal ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze. V Ordinaci v růžové zahradě jsem byl primářem anesteziologie, pak následoval primář v seriálu Cesty domů, a v Modrém kódu jsem na postu primáře urgentu,“ popisoval svou televizní „lékařskou kariéru.

Právě podobné role mu seděly i díky výraznému hlasu a přirozené autoritě, kterou před kamerou působil. Vedle nich ale zvládl i celou řadu zcela odlišných charakterů. Diváci si ho pamatují například jako vedoucího kanceláře Radka Krásu v retroseriálu Vyprávěj, podplukovníka Mareše v seriálu Chlapci a chlapi nebo Ludvíka v Synech a dcerách Jakuba skláře.

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Jeho hlas patřil hollywoodským hvězdám

Stejně výraznou stopu zanechal Štěpnička v českém dabingu. Jeho hlasem u nás promlouvali Harrison Ford, Michael Douglas, Steven Seagal, Gérard Depardieu, Mel Gibson nebo Bill Murray. Za dabingovou práci získal v roce 2002 také Cenu Františka Filipovského. I tuto část profese komentoval s typickým humorem. „Práce se nesmírně zrychlila, musíte udělat za méně peněz víc práce. Ale ti ‚kluci‘ mi stárnou jako já, jdeme spolu dál,“ smál se.

Ceny Thálie 2010 - činohra Jiří štěpnička.
Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
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7 fotografií

Po smrti manželky přišlo těžké období

Velkou oporou mu po většinu života byla manželka Jana, s níž strávil 57 let. Společně vychovali syna Jakuba a dceru Juditu. Když v roce 2022 ovdověl, přiznal, že ztráta dlouholeté partnerky pro něj byla velmi těžká. Právě rodina, divadlo, film a dabing tvořily hlavní pilíře jeho života. Jiří Štěpnička za sebou zanechal mimořádně rozsáhlou práci a patřil k těm hercům, jejichž tvář i hlas byly známé několika generacím diváků

Zdroj: ČTK, Blesk.cz, Facebook Činohra Národního divadla

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