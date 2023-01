Zemřel bývalý snoubenec herečky Sandry Novákové, producent Jan Nejedlý

Zpráva o tom, že zemřel producent Jan Nejedlý, který se podílel například na úspěšné komedii Snowborďáci, zasáhla mnoho lidí, kteří s ním pracovali. Nejedlého v posledních letech trápily zdravotní problémy. Podle informací webu Extra.cz pak poslední měsíce před smrtí strávil v kómatu. Upadl do něj následkem pádu ze schodů.

Smrt kamaráda potvrdil i moderátor Petr Vojnar. "Je škoda každého zmařeného života. Já s ním vycházel vždy dobře, na rozdíl od ostatních mi nic nedlužil, i když v mém okolí se lidé, kterým dlužil, vyskytují. Právě od nich jsem se dozvěděl o jeho nešťastném pádu a koncem minulého roku i o jeho smrti," řekl pro Super.cz. Vojnarova slova překvapila mnoho známých producenta, kteří zprávu sdíleli na svých sociálních sítí. Někteří z nich přiznali, že přestože se považovali za kamarády, o smrti Nejedlého se dozvěděli až z médií.

Nejedlý byl pět let partnerem herečky Sandry Novákové, se kterou se seznámil v roce 2008 během natáčení filmu Veni, vidi, vici. Dvojice se dokonce zasnoubila na dovolené na Srí Lance. K veselce ale nikdy nedošlo. Po rozchodu začal Nejedlý hodně pít a prodělal zánět slinivky. To ale nebyly jediné problémy, které musel řešit. Dlužil mnoha lidem a jeho závazky se vyšplhaly na neskutečných 50 milionů korun, později přišel i o luxusní byt v tehdejší hodnotě 15 milionů korun. Následně byl pravomocně uznán vinným z podvodu a několik let strávil ve vězení.