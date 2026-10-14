Během pobytu v Rakousku, kam s manželem pravidelně jezdí, postihly ikonu televizních obrazovek náhlé a kruté bolesti. Místo plánované horské turistiky tak skončila ve voze směřujícím přímo do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Zdravotní kolaps na dovolené. Marii Tomsovou museli z Alp spěšně převézt do IKEMu
Dovolená v rakouských horách se pro oblíbenou televizní hlasatelku Marii Tomsovou změnila v nečekané zdravotní drama. Místo plánovaných výletů a výšlapů musela vyhledat lékařskou pomoc, následně byla převezena do pražského IKEMu, kde se léčila se zánětem slinivky. A zdravotní potíže ji neopouštějí ani nyní.
Během pobytu v Rakousku, kam s manželem pravidelně jezdí, postihly ikonu televizních obrazovek náhlé a kruté bolesti. Místo plánované horské turistiky tak skončila ve voze směřujícím přímo do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
V nemocnici podstoupila sérii vyšetření spojených s nebezpečným zánětem slinivky břišní. „Léčili mě kapačkami, antibiotiky a úžasnou péčí,“ popsala pro super.cz průběh hospitalizace a vyjádřila vděčnost ošetřujícím lékařům.
Ačkoliv dlouhodobě žije zdravým životním stylem, vážná diagnóza si vyžádala trvalé změny v jídelníčku a přísný režim. Nyní musí striktně abstinovat a dodržovat dietu, což pro ni ovšem není úplná novinka – podobná stravovací omezení už měla kvůli divertikulám (výchlipkám ve stěně tlustého střeva).
Pohybová omezení i definitivní konec
Akutní zánět slinivky nebylo jediné trápení, které hlasatelku v poslední době postihlo. „Zablokovala se mi záda. Nemohu hnout krkem a chodím obden na injekce,“ svěřila se s aktuálními bolestmi páteře.
Pohybové potíže a trávicí problémy navíc navazují na další vážný zdravotní hendikep z minulosti. Kvůli ztrátě sluchu na jednom uchu byla Marie Tomsová již dříve nucena opustit divadelní prkna.