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Zdravotní kolaps na dovolené. Marii Tomsovou museli z Alp spěšně převézt do IKEMu

Televizní hlasatelku Marii Tomsovou postihl na dovolené zánět slinivky.
Televizní hlasatelku Marii Tomsovou postihl na dovolené zánět slinivky.Foto: KF Production & PR
Televizní hlasatelku Marii Tomsovou postihl na dovolené zánět slinivky.
Televizní hlasatelku Marii Tomsovou postihl na dovolené zánět slinivky.Foto: KF Production & PR
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Dovolená v rakouských horách se pro oblíbenou televizní hlasatelku Marii Tomsovou změnila v nečekané zdravotní drama. Místo plánovaných výletů a výšlapů musela vyhledat lékařskou pomoc, následně byla převezena do pražského IKEMu, kde se léčila se zánětem slinivky. A zdravotní potíže ji neopouštějí ani nyní.

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Během pobytu v Rakousku, kam s manželem pravidelně jezdí, postihly ikonu televizních obrazovek náhlé a kruté bolesti. Místo plánované horské turistiky tak skončila ve voze směřujícím přímo do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

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V nemocnici podstoupila sérii vyšetření spojených s nebezpečným zánětem slinivky břišní. „Léčili mě kapačkami, antibiotiky a úžasnou péčí,“ popsala pro super.cz průběh hospitalizace a vyjádřila vděčnost ošetřujícím lékařům.

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Ačkoliv dlouhodobě žije zdravým životním stylem, vážná diagnóza si vyžádala trvalé změny v jídelníčku a přísný režim. Nyní musí striktně abstinovat a dodržovat dietu, což pro ni ovšem není úplná novinka podobná stravovací omezení už měla kvůli divertikulám (výchlipkám ve stěně tlustého střeva).

Pohybová omezení i definitivní konec

Akutní zánět slinivky nebylo jediné trápení, které hlasatelku v poslední době postihlo. „Zablokovala se mi záda. Nemohu hnout krkem a chodím obden na injekce,“ svěřila se s aktuálními bolestmi páteře.

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Pohybové potíže a trávicí problémy navíc navazují na další vážný zdravotní hendikep z minulosti. Kvůli ztrátě sluchu na jednom uchu byla Marie Tomsová již dříve nucena opustit divadelní prkna.

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Bordel spojuje lidstvo možná víc než láska. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková tentokrát řeší, co je ještě kreativní chaos a kdy už je člověk jednoduše prase. Dojde na paní na úklid, robotický vysavač s existenční krizí, rozteklou čokoládu na zadním sedadle i úklid, při kterém málem padla špička nosu. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková

Zdroj: Super.cz

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