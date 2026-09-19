Ještě před několika týdny měl Zdeněk Žák před sebou další divadelní sezonu a nové role. Místo jeviště ale nyní zůstává v nemocnici. Zdravotní komplikace, kvůli nimž během dovolené na severní Moravě skončil nejprve v třinecké nemocnici, se podle aktuálních informací nepodařilo rychle vyřešit. Herec se následně nechal převézt do Kolína, aby mohl být blíž své rodině.
Zdeněk Žák bojuje s vážnými zdravotními potížemi. Divadla už přeobsazují jeho role
Zdeněk Žák musel kvůli zhoršenému zdraví odložit všechny divadelní plány a místo na jevišti zůstává v péči lékařů. Dlouhodobě se potýká se selháním ledvin a pravidelně dochází na dialýzu, nyní se k tomu přidaly další komplikace. Přesto neztrácí naději, že se jeho stav podaří stabilizovat.
Divadla už za něj hledají náhradu
Situace už zasáhla i do jeho práce. Divadlo Adverte, kde Žák účinkoval hned v několika inscenacích, muselo začít jeho role přeobsazovat. „Je na mně, abych vám sdělila takovou informaci, která je pro mě velmi smutná, ale musím vám to říct. Z důvodu nemoci Zdeňka Žáka jsme museli přistoupit k novému obsazení, protože Zdeněk hrál ve třech našich představeních,“ oznámila principálka Alena Šebková.
O to citelnější je nucená pauza i proto, že Žák měl před sebou další výrazné divadelní plány. V Divadle Bez zábradlí byl obsazen do role Johanna Sebastiana Bacha v inscenaci Mohla to být hvězdná chvíle, jejíž premiéra byla naplánována na 7. října. Divadlo ho ještě na jaře představovalo jako jednu z hlavních tváří novinky.
Nejdřív musí lékaři dát do pořádku srdce
Tentokrát už ale nejde jen o jeho dlouhodobé potíže s ledvinami. „Mám problémy s nohou. Ale přednost má srdce. Aby mi mohli léčit nohu, musejí mi napřed dát do pořádku srdce,“ popsal deníku Aha! přímo z nemocnice.
Zdravotní problémy přitom Žáka provázejí delší dobu. Už v roce 2024 otevřeně promluvil o selhání ledvin. „Jedna mi odešla úplně a druhou mám špatnou,“ přiznal. Od té doby je odkázaný na pravidelnou dialýzu. „Obden musím na dialýzu, bez přístrojů bych tu nebyl,“ popsal svou situaci.
Vážné potíže dlouho přecházel
Právě první vážné varování přitom přišlo poměrně nenápadně. Herec býval dlouhodobě unavený a zdravotní potíže měl podle vlastních slov tendenci přecházet. Pak během krátké doby výrazně přibral a začaly mu otékat nohy. Nakonec zasáhla jeho manželka Zuzana a odvezla ho k lékaři. Tehdy se ukázalo, že jedna ledvina přestala fungovat a druhá je vážně poškozená.
Lékaři s ním následně řešili také možnost transplantace. Žák ale už tehdy mluvil o svém zdravotním stavu s typickým nadhledem a zdůrazňoval, že pokud by vhodnou ledvinu potřeboval mladší člověk, dal by mu přednost. „Ale mám taky určitá léta, takže když tu ledvinu bude potřebovat někdo mladší, tak ať ji má. Já už to na té dialýze vydržím. Mladí mají přednost,“ říkal v roce 2024.
Stále věří, že nové potíže překoná
Ani nyní nechce propadat beznaději. Dobře ví, že chronické problémy s ledvinami samy nezmizí, doufá ale, že se lékařům podaří zvládnout komplikace, které ho do nemocnice přivedly tentokrát. „S ledvinou už to nikdy lepší nebude, ale ty nové potíže se snad vyřeší,“ řekl.
Kdy a zda se bude moci vrátit k pravidelnému hraní, zatím není jasné. Jisté je, že divadla musejí pro nejbližší období počítat bez něj. Pro herce, který svou profesí žije desítky let a ještě letos připravoval nové inscenace, je tak současná nucená pauza výraznou změnou plánů.