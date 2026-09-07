Zdeněk Godla a jeho manželka Jana si stále ze svých věřitelů dělají dobrý den. Manželé už podruhé procházejí oddlužením, jenže ani tentokrát podle dokumentů v insolvenčním rejstříku neplní všechny povinnosti a objevují se u nich další závazky. Situace zašla tak daleko, že si je soud předvolal k ústnímu jednání, kde měli své počínání vysvětlit. Jenže podle aktuálních informací webu eXtra.cz se k soudu minulý týden ani jeden z nich nedostavil.
Zdeněk Godla dál ignoruje povinnost splácet své dluhy. K soudu nepřišel
Zdeněk Godla a jeho manželka Jana se zřejmě nepoučili z předchozích problémů s dluhy. Přestože už podruhé procházejí oddlužením, znovu se dostali do hledáčku soudu a minulý týden měli vysvětlit, jak svou situaci řeší. Jenže místo toho, aby před soud dorazili, podle dostupných informací vůbec nepřišli.
Je přitom důležité připomenout, že nejde o první podobný problém. Už jejich předchozí oddlužení skončilo neslavně. Podle tehdejších informací neplnili mimo jiné povinnost řádně splácet, informovat o příjmech a oznamovat změny bydliště, a navíc jim vznikaly nové dluhy. Soud tehdy jejich oddlužení zrušil. Jejich tehdejší insolvenční správce přitom uvedl, že Godla měl příjmy, ze kterých mohl dluhy splácet, ale přesto je nehradil.
Nyní se tak historie podle všeho opakuje. Manželé mají znovu povinnost dodržovat pravidla oddlužení a soud nad jejich situací vykonává dohled. Ministerstvo spravedlnosti přitom jasně uvádí, že dlužník musí v oddlužení vynakládat veškeré možné úsilí ke splácení dluhů, přiznávat všechny příjmy a majetek a především si nevytvářet nové dluhy po splatnosti. Při neplnění těchto povinností může soud oddlužení zrušit.
Největším problémem pro Godlovi tak není jen samotná výše jejich závazků, ale také způsob, jakým k celé situaci podle dostupných dokumentů přistupují. Soud jim dal možnost přijít a vysvětlit, proč své povinnosti neplní. Po zkušenosti z prvního oddlužení se proto nabízí otázka, jak dlouho ještě budou dostávat další šanci. Zdeněk Godla si díky seriálu Most! získal obrovskou popularitu, jeho finanční problémy se ho ale drží už řadu let.