Když v devatenáctém ročníku diváky milované taneční soutěže StarDance chyběl obávaný kat Zdeněk Chlopčík, diváky to pobouřilo. Sám porotce byl vyhazovem dotčen a vypadalo to, že už s projektem, se kterým byl spojen od prvního roku, nechce mít nic společného. „Úplně jsem se odřízl a ani se nechci k ničemu vyjadřovat. Jak jsem řekl na začátku, když se mnou ukončili spolupráci, už mě to nezajímá a nebudu nic komentovat,“ tvrdil rozhodně. Nyní je ale všechno jinak.
Zdeněk Chlopčík se po vyhazovu vrací do poroty jubilejní dvacáté StarDance
Po roční pauze se letos na obrazovky vrátí oblíbená taneční show StarDance. A její milovníci mají hned několik důvodů k radosti, protože se opět setkají s porotcem Zdeňkem Chlopčíkem.
„Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize letos oslaví dvacáté výročí a my k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka. Další detaily nabídne ČT na jaře,“ potvrdil mluvčí televize Michal Pleskot. Možná tak došlo na slova Chlopčíkovy manželky, která si byla jistá, že neúčast jejího muže pořad poškodí. „Nejde o život, je to taková banalita, jen si myslím, že přinejmenším ztratí sledovanost,“ byla přesvědčená Brigita Chlopčíková.
Chlopčíkův comeback velmi potěšil i dalšího člena poroty, bývalého tanečníka Richarda Genzera. „To se ke mně nedostalo. Jestli to tak je, tak je to dobrá zpráva. Co já, ale ostatní se mají na co těšit. Já plesám. Je to bezvadné,“ zaradoval se Genzer, který promluvil i o své vlastní účasti v televizní show. „Momentálně jednáme ohledně nové smlouvy. Volali mi, jestli chci do StarDance, tak uvidíme,“ řekl pro eXtra.cz.
Nejen Genzer je kolegovým návratem potěšen. „Opravdu se Zdeněk vrací? Tak to jsem moc rád. Hlavně totiž vůbec nechápu, proč vůbec ze StarDance odešel nebo byl odejit. Proč se zbavovali takového profesionála. To mi nejde na rozum. K tomu pořadu patří neodmyslitelně. Byl tam od začátku a byl k tomu důvod, že v něm pokračoval po celou dobu,“ myslí si tanečník a choreograf Jan Onder. Dle zákulisních informací by se letos naopak v porotě neměl objevit tanečník Jan Tománek.