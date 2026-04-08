V hudební branži strávila Bartošová přes tři dekády, byť v posledních letech už příliš často nevystupovala. Poprvé na sebe výrazně upozornila v roce 1983 na soutěži Mladá píseň v Jihlavě. Než se vydala na sólovou dráhu, zpívala Bartošová ve skupinách Balet a Kroky tehdy i dnes velmi vlivného Františka Janečka. Do povědomí veřejnosti se výrazně zapsala v roce 1985 hitovým duetem Knoflíky lásky, který nazpívala s Petrem Sepéšim a jehož se prodalo přes 200.000 kusů.
Zavzpomínejme na nejšťastnější momenty Ivety Bartošové. Dnes by oslavila šedesátiny
Zpěvačka Iveta Bartošová patřila od konce 80. let k hvězdám české populární hudby, třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si také ve filmu. Životu plný úspěchů, ale i hořkých ztrát, si nakonec vyžádal vybral svou daň. Dnes by Ivetě bylo šedesát let. Zavzpomínejme na nejšťastnější momenty jejího života.
Na jaře 1987 začala spolupracovat s producentem Ladislavem Štaidlem, který se stal i jejím životním partnerem (narodil se jim dnes devatenáctiletý syn Artur). Bartošová natočila řadu hitů jako Málo mě zná, Víš lásko, Dva roky prázdnin, Dej mi ruku, Když láska schází, Útoč láskou, Tichá píseň nebo Rozvíjej se poupátko, prodala statisíce alb Blízko nás, Natur nebo Václavák a její turné byla vyprodaná. Objevila se i ve filmech (Svatba upírů) či v televizních inscenacích.
V první polovině 90. let tak Bartošová, která se narodila 8. dubna 1966 v Čeladné u Frýdku-Místku, stála na vrcholu popularity. V letech 1990 a 1991 zvítězila ve Zlatém slavíkovi (tehdy poněkud skomírajícím) a navázala tak na své první vítězství z roku 1986. Podobně úspěšná byla zpěvačka i v anketě televizních diváků TýTý, kterou vyhrála v letech 1991, 1992 a 1993. Mezi velké hvězdy české populární hudby ale Bartošová patřila ještě koncem 90. let.
Tehdy totiž vystupovala v úspěšných muzikálech. V roce 1997 debutovala jako křehká Adriana v Draculovi, později hrála i v Monte Cristu, dalším opusu Karla Svobody. Zpívala také v Miss Saigon, v Bídnících, pohádkovém muzikálu na ledě Mrazík či v Johance z Arku, na Slovensku účinkovala v Pomádě. Úspěch mělo i album Ve jménu lásky (1998) s hity Léto či Tři oříšky, označené za comeback století. Ve stejné době se ale také definitivně rozešla se Štaidlem.
Životem Bartošové později prošlo několik mužů, poprvé se provdala teprve v září 2008 za herce a neúspěšného filmového producenta Jiřího Pomeje. Manželství vydrželo pouhé dva roky, poté zpěvačka chodila s italským hrabětem Domenicem Martuccim, poslední zhruba tři roky byl už jejím partnerem Rychtář.
Poslední roky před smrtí byla zpěvačka vděčným objektem bulvárního tisku, který sledoval každý její krok. Bartošová sice chtěla navázat na kdysi úspěšnou hudební kariéru, žádný z mnoha pokusů o comeback ale nevyšel a mnohem více než zpěv přitahovaly pozornost veřejnosti různé excesy. Jejich neslavným vrcholem bylo léto 2013, kdy zpěvačka za podivných okolností odjela do Itálie. Po návratu z cesty se podruhé vdala, vzala si podnikatele Josefa Rychtáře.
Ani po svatbě se však Bartošová nedokázala zařadit do běžného života a nedlouho před smrtí se v médiích opět objevily znepokojující záběry kdysi půvabné zpěvačky. Mnozí jí dříve blízcí lidé hovořili o tom, že by měla zamířit do léčebny, ostatně už v roce 2007 absolvovala ústavní léčbu ze závislosti na antidepresivech. Bartošová svoji těžkou životní situaci neustála a 29. dubna 2014 spáchala sebevraždu skokem pod vlak nedaleko svého domu v Praze-Uhříněvsi.