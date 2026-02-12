Lela Vémola je maminkou tří dětí, pro které se snaží být silná. A to jak v okamžiku, kdy se u ní a jejího manžela Karlose Vémoly skloňoval rozchod, tak zejména v době, kdy ho pouhý den před Štědrým dnem zatkla policie a on strávil několik týdnů ve vazbě. „Bylo toho najednou strašně moc a já jsem člověk, který je silný kvůli dětem, takže pro mě bylo alfou omegou v té události chránit děti,“ říká Lela, která se s dětmi uchýlila k rodině.
„Zasloužím si, aby se začal snažit,“ říká Lela o Karlosovi po návratu z vězení
Manželé Lela Vémola a Karlos Vémola prožívají poslední dobou velmi turbulentní období. Ještě než den před Vánoci Karlose zatkli, procházeli vážnou manželskou krizí. Lela nyní promluvila o tom, jak to mají v současnosti.
I se svými potomky odjela na Slovensko, kde byli tak trochu stranou mediálního ruchu a zpráv o tom, že Karlose viní policie ze závažné drogové činnosti. „Musela jsem být usměvavá máma, máma, která je tady pro ně. A máma, která dokáže vše vyřešit. Tohle byl pro mě velký úkol, ale jsem silná žena. V Praze jsem nechtěla být, ten tlak byl obrovský, a tak jsem byla u svých nejbližších. Moc děkuji svým rodičům a kamarádkám, ti všichni pro mě byli největší oporou,“ říká vděčně. Události ohledně zatčení a také komplikované operace čelisti, kterou musel Karlos podstoupit, tak trochu zastínily manželskou krizi, kterou si procházeli. I o té ale vnadná blondýnka pro Blesk promluvila.
„Můj manžel se vrátil, což je nejdůležitější, musí se především uzdravit a chci mu dát pocit, že vždy budu jeho opora, o kterou se může opřít. Teď už vše záleží na něm, jak to mezi námi bude dál,“ naznačuje Lela, že se rozhodla dát manželství ještě šanci. Přimělo ji k tomu hlavně Karlosovo prozření, kterým ve vazbě prošel. On sám už veřejně mluvil o tom, že si tam mnoho věcí uvědomil a přehodnotil své životní postoje.
„Myslím, že si dost věcí uvědomil, a dostala jsem od něj hodně dopisů. Byla jsem překvapená, co všechno si uvědomil, hodně věcí mě dojalo, a jak už jsem řekla, teď je to v jeho režii. Vypsal se snad ze všeho, až mě překvapilo, jaký je spisovatel. Všechny dopisy mám pečlivě uschované,“ prozrazuje maminka tří dětí. „Myslím, že si to po tom všem zasloužím, aby se začal snažit tak, jak by měl, abychom zase byli rodina,“ uzavírá téma s nadějí na lepší budoucnost.