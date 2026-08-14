S Českou televizí je Robert Záruba spojený tak těsně, že si řada diváků možná ani neuvědomuje, že v jeho dlouhé kariéře existovalo období, kdy z Kavčích hor skutečně odešel. Nebyl to přitom promyšlený přestup za lepší nabídkou ani touha vyzkoušet si práci v komerční televizi. Za jeho krátkým angažmá na Nově stál především vyhrocený konflikt uvnitř sportovní redakce České televize.
Záruba musel z České televize odejít. Po letech promluvil o konfliktu, který tomu předcházel
Za desítky let před kamerou zažil Robert Záruba nejen mimořádné sportovní okamžiky, ale také situace, které se odehrávaly daleko od očí diváků. V otevřeném rozhovoru nyní promluvil o jednom z nejtěžších profesních období, zákulisních konfliktech i rozhodnutí, které mohlo jeho kariéru nasměrovat úplně jinam.
Záruba začal s tehdejší Československou televizí spolupracovat už během studií a sportovní žurnalistika se velmi rychle stala jeho profesním světem. „Vlastně jsem nikdy neměl kromě řidiče tramvaje jiné vyhlédnuté zaměstnání než tohle,“ zavzpomínal s nadsázkou. O to výraznější byl zlom, který přišel na konci devadesátých let.
Spor, po kterém přestal dostávat práci
Situace byla trochu složitější než klasické podání výpovědi. Záruba už v létě 1998 opustil zaměstnanecký poměr v České televizi, zároveň se ale exkluzivně zavázal, že bude dál spolupracovat pouze s ní. Takto fungoval zhruba rok a půl. Pak se vztahy uvnitř sportovní redakce vyhrotily.
„Měli jsme spory s tehdejším šéfredaktorem a ty vyvrcholily vlastně tím, že já jsem byl vyškrtnutý z nasazení na práci,“ popsal Záruba.
Tím šéfredaktorem byl Jiří Baumruk. Tehdejší iDNES později Zárubův odchod přímo označilo za nucený a připomnělo, že napětí kolem sportovní redakce tehdy zdaleka nebylo pouze osobním konfliktem dvou lidí. Záruba po odchodu veřejně hovořil o svém podezření na korupční prostředí v redakci. Baumruk podobná podezření odmítal. Po nástupu nového generálního ředitele České televize Dušana Chmelíčka byl následně z funkce odvolán.
Pro Zárubu však tehdy byla situace mnohem praktičtější. Najednou jednoduše neměl co dělat. „Já jsem vypadl ze všech nasazení a protože jsem byl na volné noze, tak jsem se musel něčím živit,“ vzpomínal. Řešení našel poměrně rychle. Zavolal Pavlu Zunovi a Libuši Šmuclerové, kteří mu podle jeho slov už dříve nabízeli práci na Nově. „Jestli ta nabídka ještě platí. Oni řekli, že jo, takže jsem tam přešel,“ vysvětlil Záruba.
Z České televize na Novu
Přestup jedné z nejvýraznějších tváří sportovního vysílání vyvolal na přelomu let 1999 a 2000 značnou pozornost. Během krátkého angažmá tam mimo jiné komentoval hokejové mistrovství světa 2000 v Petrohradě i finále Stanley Cupu.
Jenže zatímco Záruba začínal v nové televizi, poměry na Kavčích horách se rychle měnily. Generální ředitel Dušan Chmelíček do čela sportovní redakce dosadil Jaromíra Bosáka. Už v březnu 2000 Bosák veřejně říkal, že se televize snaží Zárubu získat zpět.
Nástupce tehdejšího šéfa Zárubu kontaktoval prakticky okamžitě s otázkou, zda by se nechtěl vrátit ještě předtím, než na Nově vůbec naplno začne. „No a to už nešlo,“ vysvětlil. Na komerční stanici tak nakonec strávil jen několik měsíců.
Po půl roce byl zpátky
„Takže jsem půl roku byl na Nově a pak jsem se vrátil,“ shrnul Záruba jednu z nejdramatičtějších profesních kapitol svého života. Po dohodě obou televizí mohl znovu nastoupit do České televize a záhy dostal na starost také olympijské studio a projekt olympijských her v Sydney.
Česká televize oznámila Zárubův návrat k 1. srpnu 2000, tedy po zhruba sedmiměsíční pauze. Do redakce se vracel rovnou jako šéfkomentátor. Tehdejší zástupce vedoucího sportovní redakce Jiří Lípa jeho návrat komentoval slovy, že se tím podařilo napravit škody způsobené předchozím vedením.
Z dnešního pohledu působí celá epizoda téměř jako krátká odbočka v kariéře člověka, jehož hlas si diváci spojili především s veřejnoprávní televizí. Pro Zárubu ale tehdy rozhodně nešlo o bezvýznamnou epizodu. Sám přiznává, že pracovní konflikty dokáže prožívat velmi intenzivně. Mluví dokonce o „profesní zlobě“ a o věcech, které ho dokážou natolik naštvat, že je neumí okamžitě pustit z hlavy.
Odchod na Novu mu zároveň ukázal, proč se nakonec chtěl do České televize vrátit. A nešlo podle něj o peníze. „Motivace pracovat v České televizi není primárně finanční,“ vysvětlil s tím, že rozhodující je pro něj způsob práce, lidé i větší důraz na samotnou žurnalistiku.