O tom, že se Nela Slováková a bývalý fotbalista Petr Švancara znají, se vědělo. Že spolu měli krátký románek už tak moc ne. Na začátku dubna podnikatelka a účastnice reality show Královny Brna před kamerami prozradila, že jejich minulost byla zřejmě o něco důvěrnější, než si diváci dosud mysleli. Dávný románek se nečekaně provalil během natáčení pořadu Inkognito, kde Slováková vystoupila jako tajný host.
Zapomeňte na hodnou Nelu z reality show. Slováková je zpět a zase si nebere servítky
Nela Slováková a Petr Švancara spolu kdysi prožili krátký románek a dnes už si z něj dokážou bez zábran dělat legraci. Jejich společné vaření se tak proměnilo v sérii dvojsmyslů, rýpanců a narážek, při kterých Slováková rozhodně nešetřila ani Švancarovu mužskou ješitnost.
Švancara její poznámku tehdy nepopřel, pouze naznačil, že šlo o velmi dávnou záležitost, kterou lidé čas od času znovu připomínají. Přesné období ani délku jejich sblížení dvojice neuvedla, z reakcí obou však vyplynulo, že jejich románek se odehrál před mnoha lety a dnes ho berou s nadhledem.
Nela zamířila rovnou na Švancarovu ješitnost
Dvojice se nyní znovu potkala v kuchařské show Grill Battle. Zatímco společně připravovali jídlo, podnikatelka využila každou příležitost, aby si z bývalého fotbalisty vystřelila – a několikrát připomněla právě i jejich dávnou intimní minulost. „Petr je největší brněnskej bourák. Je fakt, že už je tomu pár let zpátky, kdy byl v topu, že jo,“ pustila se do Švancary hned ze startu Slováková. „Ano, naše setkání bylo rychlé, intenzivní a mokré,“ nenechal si nic líbit Švancara.
Slováková využila opravdu každou příležitost k drobnému rýpnutí. Když se mluvilo o tom, jak Švancara zvládá nepříjemné situace, pohotově poznamenala, že „Petr se z toho vždycky uměl vylízat.“
Ještě výraznější moment ale přišel přímo u grilu. Slováková vzala do ruky malou klobásku, ukázala ji bývalému fotbalistovi a s pobavením pronesla: „To by tak odpovídalo, no.“ Dvojsmysl byl zřejmý a mířil přímo na Švancarovo mužství.
Bývalý fotbalista se ovšem neurazil. Podobný humor mu není cizí a ze své osoby i soukromí si dokáže pravidelně dělat legraci, takže Nelinu poznámku přešel s úsměvem.
Ukázka z pořadu následně zaujala i diváky na sociálních sítích. Část z nich pobavilo především to, že tentokrát dostal ochutnat vlastní medicínu právě Švancara. „On vždycky vyhejtí každou ženu i holku… Tady mu to Nela celkem slušně vrátila,“ napsal jeden z komentujících.
Právě vzájemné popichování a absence jakékoli křeče mezi bývalými partnery nakonec patřily k nejvýraznějším momentům jejich společného vaření.
Románek je minulostí. Dnes jsou oba šťastní po boku jiných partnerů
Dávný románek mezi Nelou Slovákovou a Petrem Švancarou dnes žádné napětí nepřináší. Oba žijí vlastní životy, mají nové partnery a při společných setkáních spolu podle všeho vycházejí bez problémů. Slováková tvoří pár s MMA zápasníkem Radkem Roušalem, zatímco Švancara je ženatý s Kamilou.
Právě kolem vztahu Slovákové a Roušala se přitom nedávno objevily spekulace, že mezi nimi nemusí být všechno v pořádku. Fanoušci si všimli, že dvojice, která dříve často sdílela společné chvíle, se najednou na sociálních sítích objevovala odděleně. Roušal ale brzy vysvětlil, že za tím nebyla žádná partnerská krize, jen rozdílný program.
„Miláček jel se svojí kamarádkou do Paříže k narozeninám, já jsem jel na rozlučku se svobodou. Každý jsme měli své plány a pak jsme se na sebe těšili,” řekl pro eXtra.cz. Také Slováková dala jasně najevo, že domněnky o problémech ve vztahu považuje za zbytečné. „Já k tomu řeknu jedno, je to směšné a primitivní,” reagovala rázně.
Tohle je mnohem uvěřitelnější Nela
Je radost vidět Nelu Slovákovou zase v poloze, která je pro ni přirozená. Ve Výměně manželek i Královnách Brna se místy až urputně snažila působit jako nekonfliktní, trpělivá a smířlivá žena, která nad vším mávne rukou a zachová chladnou hlavu. Jenže právě tahle uhlazená verze Nely působila trochu jako kostým po starším sourozenci.
Ostré poznámky, rychlé reakce, provokace a ochota si do druhých rýpnout jí zkrátka sluší víc. A její přestřelka se Švancarou je toho dobrým důkazem – žádné opatrné našlapování, ale přesně ten druh drzého humoru, kvůli kterému je Nela Slováková výrazná a proč na ni lidé reagují tak silně, ať už pozitivně, nebo negativně.