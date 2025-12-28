Žaloba na Priscillu Presleyovou odhalila tajemství: Syn Travolty má mít DNA z Elvisovy rodiny

Tvrzení, které zní spíš jako scénář absurdního filmu než realita, se v posledních týdnech objevilo v soudních spisech ve Spojených státech. Podle nich by měl být patnáctiletý syn herce Johna Travolty údajně geneticky spojen s rodinou Presleyových – konkrétně s herečkou Riley Keoughovou, vnučkou Elvise Presley. Zní to jako rodinná sága spojující rock’n’roll a Hollywood, jenže podle dostupných informací jde o nepodložené spekulace, které se objevily v rámci zcela jiné právní bitvy.
Zní to jako hollywoodská pohádka naroubovaná na rock’n’rollovou legendu – jenže stojí na nepodložených tvrzeních ze soudních spisů. V žalobě mířící na Priscillu Presleyovou se objevila senzace o tom, že syn Johna Travolty měl být údajně počat s pomocí dárcovských vajíček spojených s rodinou Presleyových.
Celý příběh se totiž nevynořil kvůli Travoltovým, ale kvůli žalobě namířené proti Priscille Presleyové, někdejší manželce Elvise Presleyho. Dvojice jejích bývalých spolupracovníků – Kevin Fialko a Brigitte Kruseová – ji zažalovala kvůli údajnému porušení smluvních závazků a domáhá se částky přesahující 50 milionů dolarů. Místo konkrétních finančních či právních argumentů se však v žalobě objevují i senzační tvrzení, která s předmětem sporu přímo nesouvisí.
Jedním z nejvýraznějších bodů je právě tvrzení o původu Benjamina Travolty, syna Johna Travolty a jeho zesnulé manželky Kelly Prestonové. Podle žaloby měl být chlapec počat pomocí darovaných vajíček, která měla pocházet z „ženské linie Presleyových“, přičemž jmenovitě je zmiňována Riley Keoughová. Obvinění ale nepředkládá žádné lékařské záznamy, svědectví odborníků ani jiné důkazy, které by tak závažné tvrzení potvrzovaly.
Bizarní konstrukce jde ještě dál. Autoři žaloby naznačují, že darování vajíček se měla účastnit i Rileyna matka Lisa Marie Presleyová, která zemřela v roce 2023. Ani v tomto případě však neexistují žádné ověřitelné informace, které by podobný zásah do reprodukční medicíny potvrzovaly. Právní experti upozorňují, že podobná tvrzení bez důkazů nemají v soudním řízení velkou váhu a mohou sloužit spíše k mediální pozornosti než k reálnému prokázání nároku.
Rodina Travoltových se k těmto spekulacím oficiálně nevyjádřila, stejně jako Riley Keoughová. Podle dostupných a ověřených informací byl Benjamin Travolta počat přirozenou cestou a žádné veřejně známé lékařské dokumenty ani výpovědi tuto verzi nezpochybňují. Zahraniční média navíc opakovaně zdůrazňují, že soudní spor s Priscillou Presleyovou se primárně týká správy financí a osobních vztahů, nikoli genetického původu dětí hollywoodských hvězd.
Výsledkem je tak příběh, který sice láká na propojení dvou amerických legend – Elvise Presleyho a Johna Travolty –, ale při bližším pohledu stojí na nepodložených domněnkách. Bez lékařských důkazů a oficiálních potvrzení zůstávají tvrzení o „rock’n’rollové krvi“ v rodině Travoltových jen další kapitolou v dlouhé řadě celebritních mýtů, které vznikají na pomezí soudních síní a bulvárních titulků.